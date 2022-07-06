США обговорюють обмеження цін на російську нафту на рівні $40-60 за барель, – Bloomberg

США та їхні союзники на саміті країн "Великої сімки" (G7), що відбувся наприкінці червня у Німеччині, обговорювали плани обмежити ціну на російську нафту у діапазоні між $40 і $60 за барель.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на джерела, обізнані з подробицями переговорів.

На саміті в Німеччині лідери G7 домовилися вивчити варіанти обмеження цін шляхом запровадження заборони на страхування та надання транспортних послуг, необхідних для транспортування російської нафти та нафтопродуктів, якщо нафта не купуаптимеьбмя нижче узгодженої ціни.

За словами співрозмовників агентства, конкретний поріг ціни на російську нафту може змінитися і залежатиме від ринкових умов. Перед падінням світових цін на нафту, що розпочалося у понеділок, російська нафта, ймовірно, торгувалася біля $80 за барель.

Діапазон цін між $40 і $60 за барель обговорюється з урахуванням собівартості видобутку в Росії і цін на російську нафту до вторгнення в Україну 24 лютого, вказують джерела агентства. Водночас, за їх словами, адміністрація Байдена вважає обмеження в $40 занадто низьким, адже мета такого обмеження полягає в тому, щоб скоротити доходи Москви, уникнувши ризику стрибка цін на нафту.

Один із співрозмовників додав, що представники адміністрації Байдена проводять кілька зустрічей на тиждень, обговорюючи обмеження цін на російську нафту, і планують активізувати ці зусилля найближчими тижнями.

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Однак в експертному середовищі існує багато скепсису щодо того, що цієї угоди вдасться досягнути найближчим часом, зауважує Bloomberg. Одна з проблем полягає в тому, що запровадження нового механізму вимагатиме від Європейського Союзу внесення змін до останнього пакету санкцій, який передбачає повну заборону на надання низки послуг для транспортування російської нафти.

Водночас США стурбовані тим, що європейська заборона в існуючому вигляді, яка набуде чинності наприкінці року, може сприяти ще більшому зростанню цін на нафту і потенційно призвести до глобальної рецесії.

Агентство зазначає, що країни G-7 і ЄС вже домовилися припинити імпорт російської нафти. Водночас Росія намагається збільшити експорт іншим покупцям за зниженою ціною і все ще отримує понад $600 млн на день від експорту нафти.

Останні дані також показують, що за три місяці весни Китай подвоїв витрати на російську нафту, газ і вугілля. За той самий період Індія витратила на імпорт російських енергоносіїв $5,1 мільярда, що в п’ять разів більше, ніж рік тому.