Франція планує націоналізувати одного з найбільших виробників ядерної енергії

Французька влада планує націоналізувати енергетичну компанію Electricite de France SA (EDF), вважаючи цей крок необхідним для контролю за процесом відмови від викопного палива в період енергетичної кризи.

Про це заявила прем'єр-міністерка Франції Елізабет Борн у ході виступу у парламенті, передає Інтерфакс-Україна.

"Надзвичайна кліматична ситуація вимагає впевнених, радикальних рішень. Нам потрібно отримати повний контроль над виробництвом та нашою енергією майбутнього", – сказала Борн.

"Саме тому я підтверджую намір держави володіти 100% капіталу EDF", – додала вона.

EDF – один із найбільших виробників ядерної енергії, однак останнім часом обсяги виробництва компанії скоротилися на тлі проблем, пов'язаних із старінням обладнання, тоді як влада шукає способи скоротити частку ядерної енергетики в країні на користь альтернативних джерел енергії.

Уряд Франції вже має близько 84% акціонерного капіталу EDF.