Fitch відкликав рейтинги власника "Київстару"

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings підтвердило довгостроковий рейтинг дефолту емітента (РДЕ) компанії VEON Ltd. на рівні "B+" із прогнозом "стабільний".

Як повідомляється у пресрелізі агентства, водночас Fitch відкликав рейтинги VEON з причин ділового характеру.

Fitch більше не присвоюватиме рейтинги або надаватиме аналітичні матеріали по цій компанії.

Водночас агентство відзначає, що останній підтверджений рейтинг VEON відображає "слабке операційне середовище" в Росії та Україні після того, як Fitch знизив рейтинг Росії до "B-" перед відкликанням, встановивши його для України також на рівні "B-".

Агентство вказує, що на Росію та Україну припадало 62% показника EBITDA групи в 2021 році.

Fitch констатує, що запровадження валютного контролю в Росії обмежує доступ VEON до коштів від її діяльності в Росії. Агентство також вважає проблематичним доступ компанії до грошових потоків в Україні.

Водночас агентство вказує, що станом на червень 2022 року VEON мала близько $2,4 млрд готівки, з яких $1,8 мільярда (без урахування майбутніх надходжень від продажу бізнесу в Алжирі) були розміщені у великих міжнародних банках.

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Як повідомлялося, раніше у своєму річному звіті телекомунікаційний холдинг VEON визнав репутаційні збитки у зв'язку з тим, що його основний акціонер – компанія LetterOne, які належить 47,85% акцій – афілійований з російськими мільярдерами Міхаілом Фрідманом та Петром Авеном, щодо яких запроваджені санкції країн Заходу.

Фрідман та Авен, яким належить 37,86% та 12,13% LetterOne відповідно, включені до санкційних списків Євросоюзу та Великої Британії. ЄС також запровадив санкції щодо Олексія Кузьмічова та Германа Хана, проте вони більше не є акціонерами інвесткомпанії, зазначає VEON.

Група VEON (раніше – VimpelCom Ltd.) є акціонером найбільшого українського оператора мобільного зв'язку "Київстар", а також володіє активами в Росії ("Вимпелком" надає послуги під брендом "Билайн") та інших країнах.

Найбільшим акціонером VEON є LetterOne, що входить до "Альфа-груп" підсанкційного в ЄС та Великій Британії російського бізнесмена Михайла Фрідмана та партнерів – їй належить 47,9% акцій. Free float компанії на Nasdaq становить 43,8%, ще 8,3% групи перебуває під керуванням голландського трасту – штихтингу.