Суд передав ЗСУ літак та гелікоптер Медведчука

Суд наклав арешт на гелікоптер та літак, якими користувалася родина народного депутата України, підозрюваного у держзраді.

Про це йдеться в повідомленні Офісу генерального прокурора.

Наразі правоохоронцями вилучено це майно та передано у користування Збройним Силам України.

"Досудове розслідування за процесуального керівництва прокурорів Офісу генерального прокурора у кримінальному провадженні за фактами зловживання владою або службовим становищем та заволодіння майном (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 191 КК України) здійснюється слідчими Головного слідчого управління Нацполіції за оперативного супроводу Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції України", – сказано в повідомленні.

Раніше за клопотанням прокурорів було накладено арешт на комплекс "Ведмежа діброва" та інші активи, кінцевим бенефіціаром яких є дружина народного депутата України, який наразі є підозрюваним у держзраді.

У повідомленні прокуратури не вказується ім'я народного депутата, йдеться про Віктора Медведчука.

Як повідомлялося, Медведчука затримали після втечі з-під домашнього арешту на початку повномасштабного вторгнення РФ 24 лютого.

У 2021 році спецслужба оголосила кілька підозр Медведчуку. Він підозрюється у вчиненні державної зради, сприянні діяльності терористичної організації та замаху на розграбування національних ресурсів на тимчасово окупованій території Криму.

Одна зі справ стосується організації незаконних схем постачання вугілля з тимчасово окупованих територій. Паливо купувалося за готівку, і таким чином проросійських терористів загалом було профінансовано на суму понад 200 млн грн.

Інша – незаконне заволодіння ТОВ "Прикарпатзахідтранс" ділянкою державного нафтопроводу вартістю понад 200 млн грн. У лютому 2021 року РНБО повернула трубопровід у державну власність.