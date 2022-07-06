Білий дім випустив сувенірну монету, присвячену боротьбі ЗСУ за острів Зміїний. ФОТО

Сувенірний магазин Білого дому представив нову пам'ятну монету, присвячену опору українців Російському вторгненню на острів Зміїний.

Як повідомляється на сайті магазину, монета вартістю $100 буде випущена 30 вересня, наразі можливе її попереднє замовлення з безкоштовною доставкою до України та країн НАТО.

20% коштів від її продажу буде спрямовано українським жінкам і дітям, що потребують допомоги.

Ця монета стала дев'ятою у серії "Історичні моменти" та 34-та – ​​в колекції "Історичні моменти американського президентства".

В описі зазначається, що монета №9 вшановує український опір російському вторгненню на острів Зміїний, включно з легендарною фразою українського прикордонника у відповідь на вимогу російських військових здатися, яка зображена на монеті англійською у варіанті: "Russian warship, go f**k yourself!"

Також на монеті зобразили військових на тлі крейсера, що тоне, натякаючи на потоплений українськими військовими російський крейсер "Москва".

На зворотному боці монети розмістили зображення острова та герба України.

Нагадаємо, російські війська захопили острів Зміїний у перший день повномасштабної війни проти України, а його захисників взяли в полон. Частину з них повернули в Україну в межах обміну полоненими 24 березня.

30 червня після серії атак Збройних Сил України по позиціях РФ на острові росіяни покинули Зміїний. 4 липня на острові знову підняли український прапор.