Фірташ остаточно скасував рішення АМКУ про примусовий поділ бізнесу через суди

Верховний Суд став на бік холдингу Ostchem (об’єднує підприємства азотної хімії Group DF олігарха Дмитра Фірташа) у судовій справі проти Антимонопольного комітету України (АМКУ), скасувавши рішення про примусовий поділ холдингу та накладення штрафу у розмірі 107 млн грн.

Відповідне рішення Касаційний господарський суд у складі Верховного Суду ухвалив 5 липня, підтвердивши висновки судів попередніх інстанцій, повідомляє пресслужба Group DF.

Зокрема, Верховний Суд повністю задовольнив позовні вимоги трьох підприємств холдингу Ostchem – "Сєвєродонецьке об'єднання "Азот", Черкаський "Азот" та "Рівнеазот" та визнав недійсним рішення Антимонопольного комітету від 5 вересня 2019 року № 598-р "Про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, накладення штрафу та примусовий поділ".

Таким чином, суд скасував рішення АМКУ щодо примусового поділу азотного холдингу Ostchem.

Згідно з повідомленням пресслужби холдингу, у своєму рішенні суд погодився з аргументами позивачів, які вказували на недоліки використаної АМКУ методології для визнання монополії Ostchem на ринку добрив, а також неповне врахування фактору імпорту добрив.

Читайте також: Антимонопольний комітет перевірить продаж "Кримського титану" Фірташа росіянам

Як повідомлялося, Антимонопольний комітет 5 вересня 2019 року у справі про зловживання групи Дмитра Фірташа на ринку мінеральних добрив у 2014-2017 роках наклав штраф на ТОВ "НФ Трейдінг Україна" у розмірі 107 млн ​​грн, а стосовно компаній "Сєвєродонецьке об'єднання" "Рівнеазот" та "Азот" (Черкаси) вирішив застосувати примусовий поділ.

Як пояснював на той час голова АМКУ Юрій Терентьєв, розслідуванням Комітету встановлено систематичний перепродаж усередині групи за завищеними цінами газу, який є основною сировиною при виробництві добрив, що призвело до встановлення необґрунтованої собівартості їх виробництва та, як наслідок, до завищення вартості реалізації добрив.

Іншим порушенням голова АМКУ вказував зупинку заводами з березня до червня 2017 року (сезон весняно-польових робіт) виробництва азотних мінеральних добрив, що призвело до недопостачання товару аграріям.

"Підставою" для зупинки заводів стало свідоме непроведення розрахунків за постачання газу і навіть невитребування вже сплаченого групою газу зі сховищ. У той же час з покупців було взято передплату за виробництво добрив. АМКУ вважає, що якби три основні вітчизняні заводи-виробники азотних мінеральних добрив конкурували між собою, а не діяли як один суб'єкт – група Ostchem, встановлені зловживання були б неможливими", – наголошував Терентьєв.

До Group DF через холдинг Ostchem входять заводи Черкаський "Азот", "Рівнеазот" та Сєвєродонецький "Азот". Менеджмент Дмитра Фірташа також контролює державний "Сумихімпром".

86% в Ostchem належить Фірташу. Ще 14% – народному депутату від "Опозиційного блоку" Юлії Льовочкіній, сестрі Сергія Льовочкіна – партнера Фірташа по телеканалу "Інтер" та колишньому голові Адміністрації президента Віктора Януковича.