БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
1968 відвідувачів онлайн
Новини
5 540 31

Фірташ остаточно скасував рішення АМКУ про примусовий поділ бізнесу через суди

фирташ

Верховний Суд став на бік холдингу Ostchem (об’єднує підприємства азотної хімії Group DF олігарха Дмитра Фірташа) у судовій справі проти Антимонопольного комітету України (АМКУ), скасувавши рішення про примусовий поділ холдингу та накладення штрафу у розмірі 107 млн грн.

Відповідне рішення Касаційний господарський суд у складі Верховного Суду ухвалив 5 липня, підтвердивши висновки судів попередніх інстанцій, повідомляє пресслужба Group DF.

Зокрема, Верховний Суд повністю задовольнив позовні вимоги трьох підприємств холдингу Ostchem – "Сєвєродонецьке об'єднання "Азот", Черкаський "Азот" та "Рівнеазот" та визнав недійсним рішення Антимонопольного комітету від 5 вересня 2019 року № 598-р "Про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, накладення штрафу та примусовий поділ".

Таким чином, суд скасував рішення АМКУ щодо примусового поділу азотного холдингу Ostchem.

Згідно з повідомленням пресслужби холдингу, у своєму рішенні суд погодився з аргументами позивачів, які вказували на недоліки використаної АМКУ методології для визнання монополії Ostchem на ринку добрив, а також неповне врахування фактору імпорту добрив.

Читайте також: Антимонопольний комітет перевірить продаж "Кримського титану" Фірташа росіянам

Як повідомлялося, Антимонопольний комітет 5 вересня 2019 року у справі про зловживання групи Дмитра Фірташа на ринку мінеральних добрив у 2014-2017 роках наклав штраф на ТОВ "НФ Трейдінг Україна" у розмірі 107 млн ​​грн, а стосовно компаній "Сєвєродонецьке об'єднання" "Рівнеазот" та "Азот" (Черкаси) вирішив застосувати примусовий поділ.

Як пояснював на той час голова АМКУ Юрій Терентьєв, розслідуванням Комітету встановлено систематичний перепродаж усередині групи за завищеними цінами газу, який є основною сировиною при виробництві добрив, що призвело до встановлення необґрунтованої собівартості їх виробництва та, як наслідок, до завищення вартості реалізації добрив.

Іншим порушенням голова АМКУ вказував зупинку заводами з березня до червня 2017 року (сезон весняно-польових робіт) виробництва азотних мінеральних добрив, що призвело до недопостачання товару аграріям.

"Підставою" для зупинки заводів стало свідоме непроведення розрахунків за постачання газу і навіть невитребування вже сплаченого групою газу зі сховищ. У той же час з покупців було взято передплату за виробництво добрив. АМКУ вважає, що якби три основні вітчизняні заводи-виробники азотних мінеральних добрив конкурували між собою, а не діяли як один суб'єкт – група Ostchem, встановлені зловживання були б неможливими", – наголошував Терентьєв.

До Group DF через холдинг Ostchem входять заводи Черкаський "Азот", "Рівнеазот" та Сєвєродонецький "Азот". Менеджмент Дмитра Фірташа також контролює державний "Сумихімпром".

86% в Ostchem належить Фірташу. Ще 14% – народному депутату від "Опозиційного блоку" Юлії Льовочкіній, сестрі Сергія Льовочкіна – партнера Фірташа по телеканалу "Інтер" та колишньому голові Адміністрації президента Віктора Януковича.

Автор: 

суд (3315) Фірташ (618) добрива (194) Ostchem (6)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у X/Twitter
Топ коментарі
+16
показати весь коментар
06.07.2022 19:59
+16
Треба ще підняти зарплату суддям ВСУ а то ніяк не дочекаємось правильних рішень і взагалі в олігархів ніякої монополії немає а в фірташа тим більше.
показати весь коментар
06.07.2022 22:00
+14
Не для того ж олігархи свою систему в Україні вибудовували щоби вона проти них працювала!
показати весь коментар
06.07.2022 22:17
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
06.07.2022 19:59 Відповісти
Треба ще підняти зарплату суддям ВСУ а то ніяк не дочекаємось правильних рішень і взагалі в олігархів ніякої монополії немає а в фірташа тим більше.
показати весь коментар
06.07.2022 22:00 Відповісти
Та фірташ взагалі бідний як церковна миша, бо всі грощі віддає на потреби ЗСУ і переселенцям 😂
показати весь коментар
06.07.2022 23:21 Відповісти
Знову недолугий заголовок. Насправді було так - Верховний Суд остаточно скасував рішення АМКУ про примусовий поділ бізнесу Фірташа.
показати весь коментар
06.07.2022 22:16 Відповісти
да все так,если бы Фирташ не занес чемодан то суд не скасував бы. не суд принял решение,а Фирташ принял,занести чемодан.
показати весь коментар
06.07.2022 22:27 Відповісти
не міг фірташ занести чемодан-вагон.Вифйсьоврете.
показати весь коментар
06.07.2022 23:20 Відповісти
Ви йому допомагали нести валізу ?
показати весь коментар
07.07.2022 12:06 Відповісти
Не для того ж олігархи свою систему в Україні вибудовували щоби вона проти них працювала!
показати весь коментар
06.07.2022 22:17 Відповісти
але вона працює проти нас і проти України, чи зрозуміють ці жлоби, що без нас не буде їх? Чи вони думають що витягнуть конкуренцію з русскіми та іншими коли не буде українців? Дідька лисого. Вони тут як у Бога в долонях. А що вони роблять? сруть Богу в долоні. В Японії якудза, мафія, але вони не торгують незалежністю своєї держави, вони ******* Японію, навіть гангстери ******* свою батьківщину, і Японія процвітає, даром що там і з ресурсами і з територією облом і людей багато, а ці відірвані вони так схожі на русскіх все зіпсують, де тільки не влізуть.
показати весь коментар
07.07.2022 01:51 Відповісти
Про якудза - насмішили.
Любов до Батьківщини - сплата податків і дотримання Закону.
показати весь коментар
07.07.2022 12:07 Відповісти
а нельзя этого ****** просто пристрелить???
война идет, шальная пуля хз откуда прилетела......
показати весь коментар
06.07.2022 22:59 Відповісти
вы уточняйте, кого имеете ввиду - Фирташа ... или может судью ?
показати весь коментар
07.07.2022 01:48 Відповісти
До слова, це уже рехформований верховно-шоколадний суд
показати весь коментар
07.07.2022 08:15 Відповісти
Мені просто цікаво на яких Ленд Крузерах їздять судді Верховного Суду України,
на старих моделях, чи нових, чи може якийсь умудряється на Деу Ланос їздити.
Місце Фірташа у тюрмі за його газові оборутки з Кацапієй і чого він досі не там
гарне питання
показати весь коментар
06.07.2022 23:19 Відповісти
как обычно наши небожители живут своей особенной жизнью ... ничего не меняется
показати весь коментар
07.07.2022 01:46 Відповісти
зміниться.
показати весь коментар
07.07.2022 01:52 Відповісти
яким чином вона має зхмінитись, якщо 4млн чинуш при владі, їм щомісяця виділяють 2 млрд доларів на підтримку + повернули ПДВ та залишили усі інші схеми, ніхто з них не воює, тоді як інші громадяни скидуються нашій армії останнім? Система продовжує жити, громадян відволікли назараз від систем
показати весь коментар
07.07.2022 10:10 Відповісти
4млн чинуш при владі - брєд ...
показати весь коментар
07.07.2022 12:08 Відповісти
чого ця стаття в колонці Бізнес? фіратш що,бізнесмен? він олігарх, а суддя який за гроші порушує Закон - злочинець. Це має бути в рубриці Кримінал.
показати весь коментар
07.07.2022 01:53 Відповісти
Це «нові» набрані свого часу порохом за «конкурсом» судді верховного суду з мегакорупційними зарплатами з багатьма нулями. Тепер уся країна побачила чого вони варті.
показати весь коментар
07.07.2022 08:20 Відповісти
Нагадати, чий прихід до влади у 2019-му році повністю скасував судову та антикорупційну реформу в Україні?

Може нагадати, що саме при ЗЄ, мільярди гривень податків та штрафів були повернуті Фірташу та Коломойському?
показати весь коментар
07.07.2022 09:43 Відповісти
Не дивуйтесь. Пан Andriy класичний фанат ЗЄ, для якого відосіки "Щеневтіка" є істина в останній інстанції. Як воно казало: "Прийде весна - саджати будемо!" і "Клан олігархів я заставлю працювати на благо держави!" Що маємо - язик у найвеличнішого в сра..і, бо знає - рипнеця проти олігархів, то вони його самого посадять.
показати весь коментар
07.07.2022 09:58 Відповісти
Я не фанат зє. Я фанат демократії, верховенства права та громадянського суспільства. Це ви тут пошановувачі і функціонери злочинного олігархату, за крихти з їхнього корита готові продати все без роздумів
показати весь коментар
09.07.2022 15:29 Відповісти
Скасував яким чином? Звільнив всіх призначених за псевдоконкурсом суддів верховного суду? Чи можливо здійснив відкат змін до Конституції щодо судової реформи. Передвиборчою брехнею шоколадного лігарха була проведена судова реформа, яка виявилася фейковою
показати весь коментар
09.07.2022 15:24 Відповісти
так тобі мало води в Крим ?арахамло вже розповіло, чому ганяв в Відень ?Кремлівська мафія плюндрує Україну.. а "рідна наша мафія" бєнюякаламой і фірташ і інші злодії виграють суди проти держави "Україна" і ділять наперед ще не отриманні гроші і інвестиції....
показати весь коментар
07.07.2022 10:52 Відповісти
Думають сядуть рано чи пізно, може і с Зе разом.
показати весь коментар
07.07.2022 13:43 Відповісти
показати весь коментар
07.07.2022 13:41 Відповісти
Рада списала облгазам и коммунальщикам 100 млрд грн долга перед "Нафтогазом"
За https://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=72159 документ проголосовал 301 народный депутат, 218 из них - члены фракции "Слуга народа". Ни одного голоса в поддержку документа не дали фракции ""Европейская солидарность" и "Голос", передает "ДС".
Отметим, что речь идет о примерно 100 млрд грн.
Таким образом, долги "облгазов", "газзбутов" и теплокоммунэнерго, фактически, будут "обнулены". Одновременно это означает, что стоимость использованного газа компенсируют за счет бюджетных средств.
Стоит добавить, что большая часть списанных газовых долгов накопилось у компаний олигарха Дмитрия Фирташа.
показати весь коментар
07.07.2022 14:02 Відповісти
справжні господарі країни українці не українського походження
показати весь коментар
07.07.2022 14:07 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 