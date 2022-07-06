На конференції у Швейцарії Україна домовилась про $1,9 млрд підтримки, – Шмигаль

Під час міжнародною конференції про відновлення України в Лугано (Швейцарія) було досягнуто домовленості про надання Україні $1,9 млрд підтримки.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

"Під час міжнародної конференції в Лугано ми не лише представили драфт Плану відновлення України. Ми продовжили об’єднувати наших партнерів задля підтримки й допомоги нашій державі прямо зараз. Майже $1,9 млрд. Саме на таку суму було досягнуто домовленостей в Лугано на підтримку України", – написав Шмигаль.

Зокрема, кошти будуть розподілені наступним чином:

$600 млн на фінансову підтримку;

понад $500 млн для розвитку аграрного сектору. Зберігання, покращення логістики, ліквідність для підприємств;

більш ніж $500 млн для підготовки до опалювального сезону;

майже $250 млн для розвитку проєктів цифрової трансформації України.

"Вдячні Уряду Швейцарії, Швеції, Великої Британії, Світовому банку, ЄБРР, ЄІБ, приватному українському та міжнародному бізнесу за цю солідарність. Коаліція захисту та підтримки України велика і потужна як ніколи. Ніхто не відчуває "втоми від війни", як про це мріють у Кремлі. Україна переможе, бо з Україною весь світ", – підсумував Шмигаль.

Раніше повідомлялося, що Євросоюз затвердив виділення Україні 9 млрд євро допомоги.