Європарламент дозволив інвестиції у будівництво нових газових ТЕС та атомних станцій

Європарламент (ЄП) ухвалив рішення, яке дозволить визнавати інвестиції у природний газ та атомну енергетику такими, що відповідають концепції сталого розвитку за дотримання певних умов.

На засіданні ЄП у середу, 6 липня, 278 із 639 присутніх депутатів проголосували за блокування такого рішення, однак 328 депутатів були проти та ще 33 утрималися, повідомляє Deutsche Welle.

Щоб заблокувати рішення про визнання газу та атомної енергії "зеленими" джерелами енергії потрібна більшість у 353 із 705 голосів. Тепер заблокувати це рішення може лише вето щонайменше 20 із 27 країн Євросоюзу, однак експерти вважають такий варіант малоймовірним, вказує видання.

Це означає, що вже з 2023 року може набути чинності таксономія – список технологій, які інвестори зможуть просувати на ринку як такі, що допомагають у боротьбі зі зміною клімату.

Внесення до таксономії атома та газу вже кілька місяців є предметом критики екологів та експертів, адже це рішення дозволить інвестувати мільярди євро у газові ТЕС і ТЕЦ, а також спростить інвестиції у будівництво нових АЕС чи модернізацію наявних.

Наприкінці червня посол України в Німеччині Андрій Мельник закликав німецьких депутатів Європарламенту відхилити пропозицію Єврокомісії внести газову енергетику до списку "зелених" технологій, оскільки від цього може виграти Росія, як експортер газу. Крім того, "Росатом" може отримати контракти на будівництво та модернізацію побудованих за російськими технологіями АЕС у низці країни Євросоюзу.

Читайте також: Очільниця Єврокомісії попередила про небезпеку повної зупинки постачання російського газу в Європу

Зазначимо, що Єврокомісія (ЄК) вирішила додати атомну та газову енергетику до списку "зелених" технологій ще на початку лютого, до повномасштабного вторгнення Росії в Україну. На думку чиновників Єврокомісії, атом і газ варто віднести до "перехідних" технологій, які повинні допомогти перейти до кліматичної нейтральності. Зокрема, дозвіл на будівництво ТЕС нададуть до кінця 2030 року за умови якщо вони замінять установки, які працюють на вугіллі чи інших "брудних" енергоносіях.

Кожна держава Євросоюзу самостійно визначає свою структуру генерації електроенегії, однак увалене рішення слугуватиме орієнтиром для приватних компаній, держав і фінансових організацій, коли вони вирішують, у що вкладати інвестиції.