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Росія позбавила робітників підприємств ВПК відпусток і вихідних заради виробництва зброї для війни з Україною

путин

Держдума Росії у середу, 6 липня, прийняла в третьому, остаточному читанні закон про право уряду РФ запроваджувати спеціальні заходи у сфері економіки для забезпечення загарбницької війни проти України.

Відповідний проєкт закону було ініційовано урядом РФ, повідомляє російський Інтерфакс.

У пояснювальній записці необхідність ухвалення закону пояснюється "підвищеною потребою у ремонті озброєння та військової техніки та забезпеченні матеріально-технічними засобами" для проведення "спеціальної військової операції" на території України.

Уряд РФ вказує, що додаткові повноваження потрібні, щоб "дозавантажити виробничі потужності організацій оборонно-промислового комплексу, включаючи мобілізаційні, та організувати ресурсне забезпечення поставок у межах державного оборонного замовлення".

В рамках передбачених законом "спеціальних економічних заходів" російський уряд отримує право:

  • тимчасово розконсервувати мобілізаційні потужності та об'єкти;
  • розбронювати матеріальні цінності державного резерву;
  • вводити на окремих виробництвах особливий порядок залучення до роботи;
  • проводити закупівлі для виконання держоборонзамовлення у єдиного постачальника;
  • зобов'язати будь-які юридичні особи укладати держконтракти, потрібні для забезпечення проведення загарбницьких війн.

Крім того, у сфері трудових відносин уряд РФ зможе встановлювати особливий режим роботи підприємств в частині понаднормової роботи працівників за межами діючих обмежень, роботи у вихідні чи свята, відмови у наданні відпусток, скорочення вихідних, призначення двох робочих змін поспіль.

Заступник голови уряду Юрій Борисов, виступаючи з доповіддю перед депутатами, пояснив, що ці заходи мають ліквідувати дефіцит окремих фахівців на низці промислових підприємств.

Автор: 

зброя (861) росія (14116) ОПК (67)


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Матеріальні ресурси орда може розконсервувати, а от духовне й патріотичне піднесення народу не консервується і не розконсервовується!
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06.07.2022 22:01 Відповісти
А що з виробництвом нашої зброї? Що з нашою оборонкою? Де, нарешті, наші Вільхи, Нептуни, Богдани? Чи все це надійно та назавжди, на радість ху@лу, закатали в асфальт зелені колаборанти??
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06.07.2022 23:06 Відповісти
А що з нашою оборонкою? Наші оборонні підпр. на сході чухають потилицю - перебиратись в тил, чи ні. А оборонні підпр. на заході загружені на половину потужності, робітники сидять вдома без роботи.
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07.07.2022 13:33 Відповісти

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