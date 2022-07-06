Росія позбавила робітників підприємств ВПК відпусток і вихідних заради виробництва зброї для війни з Україною
Держдума Росії у середу, 6 липня, прийняла в третьому, остаточному читанні закон про право уряду РФ запроваджувати спеціальні заходи у сфері економіки для забезпечення загарбницької війни проти України.
Відповідний проєкт закону було ініційовано урядом РФ, повідомляє російський Інтерфакс.
У пояснювальній записці необхідність ухвалення закону пояснюється "підвищеною потребою у ремонті озброєння та військової техніки та забезпеченні матеріально-технічними засобами" для проведення "спеціальної військової операції" на території України.
Уряд РФ вказує, що додаткові повноваження потрібні, щоб "дозавантажити виробничі потужності організацій оборонно-промислового комплексу, включаючи мобілізаційні, та організувати ресурсне забезпечення поставок у межах державного оборонного замовлення".
В рамках передбачених законом "спеціальних економічних заходів" російський уряд отримує право:
- тимчасово розконсервувати мобілізаційні потужності та об'єкти;
- розбронювати матеріальні цінності державного резерву;
- вводити на окремих виробництвах особливий порядок залучення до роботи;
- проводити закупівлі для виконання держоборонзамовлення у єдиного постачальника;
- зобов'язати будь-які юридичні особи укладати держконтракти, потрібні для забезпечення проведення загарбницьких війн.
Крім того, у сфері трудових відносин уряд РФ зможе встановлювати особливий режим роботи підприємств в частині понаднормової роботи працівників за межами діючих обмежень, роботи у вихідні чи свята, відмови у наданні відпусток, скорочення вихідних, призначення двох робочих змін поспіль.
Заступник голови уряду Юрій Борисов, виступаючи з доповіддю перед депутатами, пояснив, що ці заходи мають ліквідувати дефіцит окремих фахівців на низці промислових підприємств.
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