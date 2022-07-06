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Маржа російських НПЗ зросла в кілька разів, – ЗМІ

нафта

Маржинальність продажу палива російських НПЗ почала значно перевищувати показники до початку війни в Україні.

Про це пише російський "Коммерсант", передає enkorr.

Так, наприкінці червня маржа заводів із високою глибиною переробки (складні НПЗ) злетіла у 2,6 раза порівняно з лютим, до 21 тис. рублів за тонну. Маржа простих НПЗ зросла вчетверо, до 5 тис. рублів за тонну.

"Виробляти паливо стало набагато вигідніше навіть попри те, що в російських компаній виникли проблеми з експортом нафти й нафтопродуктів, що призвело до зниження нафтопереробки", – пише газета.

Основні причини значного зростання маржі переробки – збільшення бюджетних субсидій і крек-спредів. Джерело видання стверджує, що в галузі передумов для зниження нафтопереробки немає, але все залежатиме від ситуації із видобуванням і експортом.

Раніше повідомлялося, що Росія у травні обійшла Саудівську Аравію і вперше за останні 5 місяців вийшла на перше місце за обсягами експорту нафти в Китай.

Автор: 

нафта (4756) НПЗ (379) росія (14116) нафтопродукти (460)


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