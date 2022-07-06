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Новини
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Емісія гривні стала найбільшим джерелом фінансування держбюджету

бюджет

Загальний обсяг фінансування державного бюджету з 24 лютого склав 658,48 млрд грн або $22,6 млрд.

Як свідчать дані Міністерства фінансів, найбільшим джерелом фінансування держбюджету станом на 5 липня залишається Національний банк – 225 млрд грн.

Вдвічі менше – 110 – млрд грн Мінфін зміг залучити від продажу ОВДП (включаючи військові облігації).

Водночас у червні значно зросли обсяги фінансування державного бюджету за рахунок допомоги від міжнародних партнерів. Зокрема, $2,29 млрд надійшло від США, по $1,41 млрд – від МВФ та Євросоюзу, $1,37 млрд – від Німеччини та $1,17 млрд – від Канади.

Емісія гривні стала найбільшим джерелом фінансування держбюджету 01

Як повідомлялося, за даними Мінфіну, у червні 2022 року фактичний дефіцит державного бюджету зріс до 141,2 млрд грн, порівняно із 113,4 млрд грн у травні та 89,7 млрд грн – у квітні.

Автор: 

держбюджет (1566) дефіцит (448) кредит (3270) Мінфін (2917)


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Кєрдик гривні?
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06.07.2022 19:41 Відповісти
І до чого це приведе? Українці з кожним днем стають все біднішими. Саме в кризисний час уряд має показувати свою фаховість. Хоча, яка там фаховість. Одні відосики.
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06.07.2022 21:46 Відповісти
нехай мінфін відзвітує за видатки.
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06.07.2022 22:25 Відповісти
Крах держапарату масові оплески)
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06.07.2022 23:37 Відповісти
Як сказав голова НБУ Шевченко у попередній статті, емісія не створює додаткового ресурсу в державі, а лише перерозподіляє наявний ресурс через інфляційний податок за рахунок тих, хто отримує дохід у гривні.
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07.07.2022 08:27 Відповісти

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