Емісія гривні стала найбільшим джерелом фінансування держбюджету

Загальний обсяг фінансування державного бюджету з 24 лютого склав 658,48 млрд грн або $22,6 млрд.

Як свідчать дані Міністерства фінансів, найбільшим джерелом фінансування держбюджету станом на 5 липня залишається Національний банк – 225 млрд грн.

Вдвічі менше – 110 – млрд грн Мінфін зміг залучити від продажу ОВДП (включаючи військові облігації).

Водночас у червні значно зросли обсяги фінансування державного бюджету за рахунок допомоги від міжнародних партнерів. Зокрема, $2,29 млрд надійшло від США, по $1,41 млрд – від МВФ та Євросоюзу, $1,37 млрд – від Німеччини та $1,17 млрд – від Канади.

Як повідомлялося, за даними Мінфіну, у червні 2022 року фактичний дефіцит державного бюджету зріс до 141,2 млрд грн, порівняно із 113,4 млрд грн у травні та 89,7 млрд грн – у квітні.