Україна продовжує платити підвищені зарплати медикам на окупованих територіях, – Ляшко

В Україні продовжує працювати Програма медичних гарантій, з початку повномасштабного вторгнення медзакладам було перераховано понад 50 млрд грн. Також виплачується підвищена зарплата медичним працівникам, в тому числі і тим, які опинилися на тимчасово захоплених територіях.

Про це сказав міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко на брифінгу, передає Укрінформ.

"З початку війни по програмі медичних гарантій перераховано більше 50 млрд грн для того, щоб усі оплати здійснювалися й виплата підвищених заробітних плат, згідно з указом президента, 13,5 тис. грн для медсестри та 20 тис. грн для лікаря продовжувала виплачуватися", – сказав Ляшко.

За його словами, щомісячно на зарплати лікарям та іншим працівникам закладів охорони здоров’я йде в середньому 8 млрд 700 млн, кошти продовжують виплачуватися лікарям, медпрацівникам, які опинилися на територіях, де РФ намагається встановити окупаційний режим.

"Ці кошти доходять до медичних працівників. Але з кожним днем все складніше це робити, оскільки країна-терорист нехтує всіма правилами й конвенціями, в тому числі Женевською, і намагається чинити тиск на медичних працівників, примушуючи до співпраці з окупаційним режимом", – додав Ляшко.

Раніше повідомлялося, що Кабінет міністрів вніс зміни до програми медичних гарантій, якими повернув оплату медзакладам, що уклали договори із Національною службою здоров'я, за фактично надані послуги та пролікованих пацієнтів.

До того повідомлялося, що в Україні повністю відновили 32 об'єкти медичної інфраструктури, які пошкодили ракети та снаряди окупантів. Ще 188 медичних закладів відновлені частково.

Унаслідок війни Росії проти України пошкоджено 705 об’єктів охорони здоров’я.