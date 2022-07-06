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Ціни на нафту впали нижче $100 за барель вперше за останні місяці

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Ціна ф'ючерсів на нафту марки Brent з постачанням у вересні опустилася нижче $100 за барель.

Про це свідчать дані лондонської біржі ICE.

Станом на 17:50 за київським часом ціна опускалась нижче $99, однак згодом падіння коригувалось до $99,4 за барель, що на 4,1% нижче закриття попередньої сесії.

За даними біржі, востаннє такий рівень цін було зафіксовано 12 квітня 2022 року.

Ціни на нафту впали нижче $100 за барель вперше за останні місяці 01

Тим часом вартість серпневих ф'ючерсів на американську нафту марки WTI падає на 3,54% – до $95,97 за барель, що є найнижчим рівнем з 10 травня.

Автор: 

нафта (4756) ціни (3414) Brent (1503)


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