Ціни на нафту впали нижче $100 за барель вперше за останні місяці

Ціна ф'ючерсів на нафту марки Brent з постачанням у вересні опустилася нижче $100 за барель.

Про це свідчать дані лондонської біржі ICE.

Станом на 17:50 за київським часом ціна опускалась нижче $99, однак згодом падіння коригувалось до $99,4 за барель, що на 4,1% нижче закриття попередньої сесії.

За даними біржі, востаннє такий рівень цін було зафіксовано 12 квітня 2022 року.

Тим часом вартість серпневих ф'ючерсів на американську нафту марки WTI падає на 3,54% – до $95,97 за барель, що є найнижчим рівнем з 10 травня.