Депутати від "Слуги народу" ініціювали збільшення видатків держбюджету на 80 мільярдів

Народні депутати пропонують збільшити видатки державного бюджету на 80,98 млрд грн за рахунок збільшення запозичень.

Відповідний законопроєкт №7523 "Про внесення змін до закону "Про Державний бюджет України на 2022 рік" авторства голови бюджетного комітету Юрія Арістова та низки інших депутатів від "Слуги народ" зареєстровано у парламенті 6 липня.

Згідно з пояснювальною запискою, законопроєктом пропонується збільшити видатки загального фонду держбюджету на 79,31 млрд грн та спецфонду на 1,66 млрд грн, збільшивши на аналогічну суму план державних запозичень (в тому числі зовнішніх запозичень на 75,43 млрд грн).

Додаткові видатки планується спрямувати переважно Міністерству соціальної політики – на 73,77 млрд грн, зокрема:

на виплату допомог, компенсацій, грошового забезпечення та оплату послуг окремим категоріям населення – на 5,77 млрд грн;

на виплату пільг і житлових субсидій – на 3,33 млрд грн;

на виплату щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам – на 32,36 млрд грн;

на виплату спецпенсій та покриття дефіциту Пенсійного фонду – на 32,3 млрд грн.

Крім того, депутати пропонують виділити 1,55 млрд грн Мінагрополітики на нову програму підтримки фермерських господарств та інших виробників сільгосппродукції" за рахунок коштів, отриманих у вигляді допомоги від ЄС.

Також пропонується додатково виділити 4 млрд грн Мінфіну на виплату компенсацій ставок банкам за кредитами, отриманими в рамках програми "Доступні кредити 5-7-9%", що зросли внаслідок підвищення облікової ставки НБУ.

Крім того, депутати планують виділити зі спецфонду держбюджету 1,66 млрд грн для Міністерства розвитку громад та територій на субвенції місцевим бюджетам на відновлення об'єктів критичної інфраструктури.

Як повідомлялося, 31 травня Верховна Рада внесла зміни до закону "Про державний бюджет України на 2022 рік", які передбачають збільшення видатків на 287,09 млрд грн за рахунок здійснення додаткових зовнішніх запозичень. Переважна частина цих коштів спрямована на національну безпеку та оборону –247,77 млрд грн.