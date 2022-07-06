Голова "Укрзалізниці" не побачив зменшення перевезень після підвищення тарифів

Підвищення тарифів "Укрзалізниці" на вантажні залізничні перевезення на 70% з 1 липня не вплинуло на обсяги цих перевезень.

Про це повідомив голова правління компанії Олександр Камишін у кулуарах конференції з відновлення України в Лугано (Швейцарія), передає Інтерфакс-Україна.

"Жодного зменшення немає. Навпаки, буде тільки зростання (обсягу вантажоперевезень)", – сказав Камишін.

Він уточнив, що в червні обсяг перевезених вантажів був приблизно на тому ж рівні, що й місяцем раніше, проте найближчим часом очікується його збільшення. За словами Камишіна, це пов'язано з додаванням нових вантажних терміналів та вирішенням наприкінці цього місяця проблеми в напрямку до Ізмаїла.

Згідно з представленими на конференції міністром інфраструктури Олександром Кубраковим даними, у червні обсяг залізничних перевезень вантажів знизився порівняно з травнем на 2,1% – до 9,43 млн тонн, однак у порівнянні з березнем він зріс на 13,7%. У поданих матеріалах зазначалося, що в липні-серпні залізничні вантажоперевезення стабілізуються на рівні 9,56 млн тонн на місяць.

Раніше повідомлялося, що Міністерство інфраструктури погодило пропозицію "Укрзалізниці" про підвищення тарифів на перевезення вантажів на 70%.

Детальніше читайте в матеріалі БізнесЦензор "Чому "Укрзалізниця" підняла тарифи на 70% і як це вдарить по бізнесу".