"Укрзалізниця" змінила графік руху електричок до Києва через ремонт колій

"Укрзалізниця" призначила курсування додаткових приміських поїздів та змінила графіки наявних у зв’язку з проведенням капітального ремонту парної колії на перегоні Попільня – Кожанка.

Про це повідомляє пресслужба залізничної компанії.

Зокрема, з 6 липня признено наступні приміські поїзди:

№6006 Фастів-1 – Київ-Пас. щоденно відправлятиметься зі станції Фастів-1 о 05:10 і прибуватиме на станцію Київ-Пас о 06:40;

№7035 Київ-Пас. – Фастів-1 курсуватиме щоденно, крім вихідних. Поїзд відправлятиметься зі станції Київ-Пас. о 18:16 і прибуватиме на станцію Фастів-1 о 19:48;

№7041 Київ-Пас. – Фастів-1 відправлятиметься щоденно зі станції Київ-Пас. о 10:25 і прибуватиме на станцію Фастів-1 об 11:33;

№7042 Фастів-1 – Київ-Пас. відправлятиметься зі станції Фастів-1 щоденно о 13:44 і прибуватиме на станцію Київ-Пас. о 14:57.

Також змінюється розклад прибуття таких поїздів:

№868 Гречани – Київ у період з 5 липня по 16 серпня курсуватиме на станцію Сестринівка звичним розкладом: відправлення о 09:38, далі – зміненим графіком: на станції Чорнорудка поїзд зупинятиметься о 09:49-09:56 і прибуватиме на станцію Київ-Пас. о 12:41;

№ 867 Київ – Гречани курсуватиме з 10 липня по 16 серпня до станції Фастів-1 звичним розкладом відправлення о 16:30, далі – зміненим графіком: на станцію Кожанка поїзд прибуватиме о 16:50-17:28, а на станцію Гречани приїжджатиме о 00:37;

№ 867 Київ – Гречани в період з 5 по 9 липня відправлятиметься зі станції Фастів-1 о 16:30 і прибуватиме на станцію Гречани о 00:02;

№870 Шепетівка – Київ у період з 5 липня по 16 серпня курсуватиме до станції Сестринівка звичайним розкладом: відправлення о 07:08, далі – зміненим графіком: на станцію Чорнорудка поїзд прибуватиме о 07:19-07:20, прибуття на станцію Київ-Пас. заплановано о 10:10;

№885 Київ – Рівне у період з 5 по 30 липня та з 5 по 16 серпня відправлятиметься зі станції Київ графіком, зі станції Фастів-1 о 13:30 і прибуватиме на станцію Рівне о 20:28;

№885 Київ – Рівне з 31 липня по 4 серпня відправлятиметься зі станції Київ графіком, зі станції Фастів-1 о 14:15 і прибуватиме на станцію Рівне о 21:12;

№886 Рівне – Шепетівка з 5 по 30 липня та з 5 по 17 серпня відправлятиметься з Рівного о 20:40 і прибуватиме на станцію Шепетівка згідно з розкладом;

№886 Рівне – Шепетівка з 31 липня по 4 серпня відправлятиметься зі станції Рівне о 21:24 і прибуватиме на станцію Шепетівка о 23:24.

"Крім цього, можливі додаткові зміни в графіках руху інших приміських поїздів через ремонтні роботи", – зазначається у повідомленні.