ЄС почав пошук механізмів для спрямування російських активів на відновлення України, – голова Єврокомісії

Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила про юридичне опрацювання в ЄС можливості використовувати заморожені російські активи для відновлення України.

Про це фон дер Ляєн зявила на прексконференції у Страсбурзі, передає Інтерфакс-Україна.

"Ми працюємо на юридичній основі, щоб подбати про те, що активи Росії та частково (російських) олігархів зможуть послужити відновленню України", – сказала фон дер Ляєн.

"Ми ще ніколи не робили такого відновлення. Необхідно задіяти найкращі засоби для цієї мети", – додала вона.

Відповідаючи на те саме питання, голова Європарламенту Роберта Метсола заявила: "Європейський парламент не повинен виключати жодного варіанта. Жодна юридична можливість (використовувати російські активи) не повинна бути виключена".

Раніше повідомлялося, що фон дер Ляєн підтримала використання заморожених російських активів для відновлення України.

До того віце-голова Єврокомісії Валдіс Домбровскіс зазначав, що країни-члени Європейського союзу прийматимуть рішення щодо заморожених активів Росії, що знаходяться на їх територіях, самостійно, відповідно до власного законодавства.

Пізніше голова Федеральної ради Швейцарії Ігнаціо Кассіс виступив проти конфіскації російських активів, що потрапили під санкції, оскільки це, на його думку, суперечить основоположному для демократій праву власності.