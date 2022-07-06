Французька TotalEnergies повністю вийшла з нафтового проєкту в Росії

Французька TotalEnergies погодилася передати свої 20% у проєкті розробки Харьягінського нафтового родовища в Росії оператору проекту – державній "Зарубіжнафті".

Як повідомили в компанії, після завершення угоди TotalEnergies повністю вийде зі складу учасників проєкту, передає російський Інтерфакс.

"Відповідно до наших принципів поведінки, викладених 22 березня щодо нашого виходу з російського нафтового бізнесу, а також після передачі ролі оператора "Зарубіжнафті" та зниження нашої частки з 40% до 20% у 2016 році, TotalEnergies погодилася передати "Зарубіжнафті" 20% частки участі в Харьягінському нафтовому родовищі. Ця угода підлягає схваленню російською владою", – йдеться у повідомленні.

Наприкінці травня про вихід із Харьягінського проєкту оголосила норвезька Equinor, якій у ньому належало 30%. Компанія повідомила, що підписала відповідну угоду, проте не уточнила, кому буде передано частку.

Обсяг видобутку Харьягінського УРП за підсумками 2021 року становив 1,56 млн тонн нафти. Оператором родовища є "Зарубіжнафта - видобуток Харьягу". До оголошення іноземних компаній про вихід із проекту її частка становила 40%. Частка TotalEnergies становила 20%, Equinor – 30%, "Ненецької нафтової компанії" – 10%.

Всього в Росії на основі УРП реалізуються три угоди – "Хар'ягінське УРП", "Сахалін-1" і "Сахалін-2".

Як повідомлялося, 1 березня TotalEnergies оголосила про відмову від інвестицій у нові проекти у Росії.

Наприкінці квітня TotalEnergies відобразила у звітності за перший квартал 2022 року знецінення активів у розмірі $4,1 млрд, переважно пов’язаних з російським проектом Arctic LNG 2.