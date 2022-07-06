Норвегія пропустила затримані через санкції товари для росіян на Шпіцбергені

Товари для росіян на острові Шпіцберген, які кілька тижнів тримали на кордоні з Норвегією через санкції ЄС, пропустили й доправили до місця призначення.

Про це заявила представниця норвезького МЗС Ане Хавардсдаттер, передає Європейська правда.

За словами Хавардсдаттер, два контейнери з товарами пропустили через норвезький кордон 2 липня, а 5 липня вони дісталися населеного пункту Лонґйїр у провінції Свальбард.

Представниця МЗС Норвегії зазначила, що країна вела перемовини з російською владою через російське посольство про транспортування товарів до Лонґйїра, і Осло наразі вважає справу вирішеною.

Хавардсдаттер наголосила, що Норвегія ніколи не прагнула свідомо затримувати транспортування вантажу, "але через санкції він не міг заїхати на зареєстрованому у Росії транспортному засобі", тому товари доставили на норвезькому транспортному засобі.

Раніше повідомлялося, що влада Норвегії не видала дозвіл російській гірничодобувній компанії перевезти товари на Шпіцберген через материкову частину країни.

На прикордонній станції Стурскуг зупинено 20 тонн російських товарів, які прямували до російського шахтарського міста Баренцбург на Шпіцбергені.

У МЗС Норвегії заявили, що в Баренцбурзі діють ті самі закони, що й на решті Шпіцбергена. Генеральний консул Росії Сергій Гущов розповів, що ситуація стабільна і російські дипломати працюють над отриманням пільг для товарів "з гуманітарних міркувань".

Російські вантажі раніше доставлялися на Шпіцберген із Мурманська до Тромсе вантажівками через єдиний КПП "Стурскуг" на кордоні Росії та Норвегії.