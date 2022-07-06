Один із найбільших виробників яєць в Україні скоротив чистий прибуток на 38%

Агропромислова група компаній "Овостар Юніон", один з провідних виробників яєць та яєчних продуктів в Україні, у 2021 році отримала $1,6 млн чистого прибутку, що на 38% менше у порівнянні з 2020 роком, а його показник EBITDA скоротився на 29% – до $5,7 млн.

Згідно зі звітом компанії, оприлюдненим на сайті Варшавської фондової біржі в середу, виручка "Овостару" в 2021 році зросла на 35% – до $133,3 млн, її валовий прибуток – на 1,4%, до $13,61 млн, операційний прибуток скоротився у 3,3 рази – до $1,22 млн, передає Інтерфакс-Україна.

Згідно зі звітом, ще у 2021 році "Овостар" мав багато планів на нинішній рік, у тому числі стати найбільшим виробником яєць в Україні та зберегти статус одного з найбільших експортерів до країн ЄС. Проте війна Росії проти України кординально змінила плани групи компаній.

У документі зазначено, що активи агрохолдингу на 31 грудня 2021 року збільшилися на 8,9% порівняно з 2020 роком – до $141 млн, його довгострокові боргові зобов'язання – на 36,3%, до $7,47 млн, а поточні – на 10,4% до $22,2 млн.

У структурі виручки "Овостару" 54% склали продаж яєць в Україні ($72 млн), 15% – продаж яєць на експорт ($20 млн), 18% – продаж яєчних продуктів в Україні ($24 млн) і 13% – продаж яєчних продуктів за кордон ($17,4 млн).

Згідно зі звітом, до 31 грудня 2021 року акціями Ovostar Union володіли: Prime One Capital Limited (67,93%), контрольована гендиректором "Овостару" Борисом Бєліковим та головою ради директорів Віталієм Вересенком; Generali Otwarty Fundusz Emerytalny (10,93%), Fairfax Financial Holdings Limited (10,39%), Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny (5,02%).

Чистий борг компанії за 2021 рік зріс на 14% – до $10,4 млн із $9,4 млн.

Агрохолдинг у звіті також повторив дані про обсяги виробництва у 2021 році, які він уперше оприлюднив 27 січня. Згідно з ними, "Овостар" у 2021 році збільшив продаж яєць на 8% порівняно з 2020 роком – до 1,15 млрд штук, тоді як їх виробництво зросло незначно – на 1%, до 1,69 млрд штук.

Експорт яєць скоротився на 24,3% – з 349 млн до 264 млн штук, внаслідок чого частка яєць, що експортуються, у продажах компанії знизилася на 10 в.п. порівняно з 2020 роком – до 23%.

"Овостар" у 2021 році переробив 501 млн яєць, що на 15% менше від її минулорічних показників.

Поголів'я птахів "Овостар Юніон" станом на 31 грудня 2021 року становило 8,4 млн голів (на 6,3% більше, ніж на ту ж дату роком раніше).

Середня ціна реалізації яєць минулого року зросла на 16% – до $0,069/шт., сухих яєчних продуктів – на 18%, до $4,81/кг, рідких яєчних продуктів – на 22%, до $1,55/кг.

Група компаній "Овостар Юніон" – вертикально інтегрована публічна холдингова компанія, один із провідних виробників курячого яйця та яєчних продуктів у Європі. Виробник є сертифікованим експортером до країн ЄС із 2015 року.

Холдингова компанія групи – Ovostar Union N.V. у середині червня 2011 року провела IPO 25% акцій на Варшавській фондовій біржі та залучила $33,2 млн. Мажоритарний пакет акцій компанії знаходиться у власності Prime One Capital Limited, яка контролюється її гендиректором Борисом Бєліковим та головою ради директорів Віталієм Вересенком.