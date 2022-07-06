БЕБ виявив підозрілі операції з перерахування коштів за кордон на 9 мільярдів

Бюро економічної безпеки України в межах дослідження виведення коштів за кордон та розшуку активів РФ вивчає транзакції понад 10 банків.

Про це йдеться в повідомленні БЕБ.

Зокрема, встановлено, що від початку війни службові особи майже 1 тис. суб’єктів господарської діяльності – резидентів України здійснили понад 2,5 тис. фінансових операцій з перерахування грошових коштів на закордонні банківські рахунки підприємств-нерезидентів. Загальна сума таких переказів склала 50 млрд грн.

Аналітики БЕБ виявили, що окремі господарські операції, за які перераховувалися кошти, мають ознаки ризикових. Загалом сума таких транзакцій становить понад 9 млрд грн. Також деякі перерахування здійснювалися громадянами України, що є службовими особами суб’єктів господарської діяльності з російськими власниками або керівниками. Такі перекази грошових коштів на закордонні банківські рахунки могли здійснюватися для ймовірної легалізації валютних цінностей.

Перевірка зазначених ризикових операцій здійснюється співробітниками БЕБ як шляхом аналітичних досліджень, так і в межах кримінальних проваджень.

Наразі БЕБ, окрім аналізу та перевірки інформації щодо перерахування суб’єктами господарювання грошових коштів на підставі зовнішньоекономічних контрактів, також відпрацьовує факти законності переміщення фізичними особами готівкових коштів через державний кордон.