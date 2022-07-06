"Філіп Морріс" може стати радником і партнером у повоєнному відновленні України, – гендиректор

ПрАТ "Філіп Морріс Україна" може виконувати роль партнера та радника з питань відновлення України відповідно до концепцій, затверджених напередодні у швейцарському Лугано, адже компанія вже має досвід роботи в країні в економічному, соціальному, інфраструктурному, екологічному та технологічному напрямах.

Про це гендиректор "Філіп Морріс Україна" Максим Барабаш заявив у інтерв'ю Інтерфакс-Україна.

"Філіп Морріс" в Україні є ключовим американським інвестором, роботодавцем та платником податків. І таким ми бачимо своє майбутнє в Україні. На конференції обговорювалися питання відновлення за п’ятьма напрямами: економічним, соціальним, інфраструктурним, екологічним та технологічним. Від самого початку нашої роботи в Україні – з 1994 року – ми працювали за всіма цими напрямами", – наголосив Барабаш.

Він зауважив, що компанія має і досвід відновлення застарілого виробництва у Харкові, і досвід масштабного будівництва "з нуля" у Харківській області включно з підведенням усіх необхідних комунікацій.

"Отже, я бачу нашу роль не тільки як експортера, одного з найбільших платників податків та роботодавця, а і як партнера та радника у питаннях відновлення країни", – зазначив Барабаш.

Як повідомлялося, ПрАТ "Філіп Морріс Україна" у 2020 році збільшило чистий прибуток на 5% порівняно з 2019 роком – до 2,73 млрд грн, активи за рік зросли на 18% – до 11,51 млрд грн, а нерозподілений прибуток - на 55,5%, до 7,79 млрд грн.

Нагадаємо, Philip Morris International, до якої входить ПрАТ "Філіп Морріс Україна", – один із найбільших світових виробників тютюнових виробів.

В Україні компанія працює понад 20 років, володіє фабрикою в Харківській області. На підприємствах компанії працюють понад 1,3 тис. осіб.

До війни фабрика була експортним хабом для більш як 20 країн світу, зокрема таких великих ринків, як Японія та Єгипет.