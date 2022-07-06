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Новини
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Росія повернула статус найбільшого експортера нафти в Китай попри санкції, – Reuters

нефть

Росія у травні обійшла Саудівську Аравію і вперше за останні 5 місяців вийшла на перше місце за обсягами експорту нафти в Китай.

За даними Головного митного управління Китаю, імпорт російської нафти у травні зріс на 55%, порівняно з травнем минулого року, і склав рекордні 8,42 мільйона тонн, пише Reuters.

Це відповідає приблизно 1,98 мільйона барелів на день (б/д), що на чверть більше порівняно з 1,59 млн б/д у квітні.

Агентство відзначає, що таким чином Росія повернула собі перше місце в рейтингу постачальників нафти у Китай після п’ятимісячної перерви, що вказує на те, що Москва здатна знайти покупців для своєї нафти попри західні санкції, хоча їй і довелося знизити ціни.

Водночас Саудівська Аравія залишилася другим за величиною постачальником, експорт саудівської нафти в Китай у травні зріс на 9% порівняно з аналогічним періодом минулого року – до 7,82 млн тонн, або 1,84 млн барелів на добу. Це менше порівняно з квітневими 2,17 млн ​​барелів на добу.

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"Хоча загальний попит на сиру нафту в Китаї знизився через пов’язані з COVID-19 обмеження і уповільнення економіки, провідні імпортери, включаючи нафтопереробного гіганта Sinopec і трейдера Zhenhua Oil, активізували закупівлі дешевшої російської нафти на додаток до санкційних поставок з Ірану та Венесуели", – відзначає Reuters.

Митні дані свідчать, що минулого місяця Китай імпортував 260 тис. тонн іранської сирої нафти

Загальний імпорт сирої нафти Китаєм у травні зріс майже на 12% з низького рівня роком раніше до 10,8 млн барелів.

Водночас митні дані вказують на відсутність імпорту з Венесуели. Однак імпорт з Малайзії, яка в останні два роки часто використовувалася як пункт перевалки нафти з Ірану та Венесуели, склав 2,2 мільйона тонн, що більш ніж удвічі перевищує рівень минулого року.

Автор: 

Китай (2097) нафта (4756) росія (14116) санкції (4357)


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Пiдтерлася Раша тими санкцiями
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07.07.2022 08:21 Відповісти
Світ до останнього не хоче вірити у те що це 3 світова, так же як і сталін свого часу не вірив у початок другої. Але все одно доведеться приймати рішення і починати відрізати сраний китай та індію від західних ринків, що знову вдарить по кишені європейців, але я краще купуватиму самсунг ніж хуавей бо по іншому ніяк...
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07.07.2022 08:29 Відповісти
Всё верно, Китай в большей степени паразитируя на западных разработках(по факту их воруя) и используя дармовой труд смог добиться отличных экономических успехов, оснастить и обучить армию. Теперь с ним бороться будет ой как сложно. Президент Трамп начал эту борьбу, перенес много предприятий обратно в США, начал экономическую войну против Китая, но левак в деменции байден всё это обнулил...
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07.07.2022 09:04 Відповісти
А Китай ніяких санкцій не вводив! Тому трахає москалів по повній, вибиваючи знижки. Але все колись повертається. Зараз не на часі, але треба визнати, що Китай підтримує нашого ворога, тому Україні треба проводити відповідну політику з китайцями -ніякої дружби, тільки те, що вигідно нам. Жодних інвестицій китайських, бо це лише крадіжки технологій, Мотор-Січ приклад!
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07.07.2022 09:21 Відповісти
G7 собрались переполовинить цены на нефть из роиси☝Это скажется и на ценах по которым китай будет покупать. Тесть для Китая и Индии это будут скидки больше 50%❗Так как 50% и так это базовая цена 👍
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07.07.2022 09:41 Відповісти
погано. бо безумний Китай буде отримувати ресурси практично на дурняк. Як би Китай був демократичним то в принципі не погано. Але там комуняки... Що нічим хорошим не закінчуються...
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07.07.2022 11:07 Відповісти

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