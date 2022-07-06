Росія повернула статус найбільшого експортера нафти в Китай попри санкції, – Reuters

Росія у травні обійшла Саудівську Аравію і вперше за останні 5 місяців вийшла на перше місце за обсягами експорту нафти в Китай.

За даними Головного митного управління Китаю, імпорт російської нафти у травні зріс на 55%, порівняно з травнем минулого року, і склав рекордні 8,42 мільйона тонн, пише Reuters.

Це відповідає приблизно 1,98 мільйона барелів на день (б/д), що на чверть більше порівняно з 1,59 млн б/д у квітні.

Агентство відзначає, що таким чином Росія повернула собі перше місце в рейтингу постачальників нафти у Китай після п’ятимісячної перерви, що вказує на те, що Москва здатна знайти покупців для своєї нафти попри західні санкції, хоча їй і довелося знизити ціни.

Водночас Саудівська Аравія залишилася другим за величиною постачальником, експорт саудівської нафти в Китай у травні зріс на 9% порівняно з аналогічним періодом минулого року – до 7,82 млн тонн, або 1,84 млн барелів на добу. Це менше порівняно з квітневими 2,17 млн ​​барелів на добу.

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"Хоча загальний попит на сиру нафту в Китаї знизився через пов’язані з COVID-19 обмеження і уповільнення економіки, провідні імпортери, включаючи нафтопереробного гіганта Sinopec і трейдера Zhenhua Oil, активізували закупівлі дешевшої російської нафти на додаток до санкційних поставок з Ірану та Венесуели", – відзначає Reuters.

Митні дані свідчать, що минулого місяця Китай імпортував 260 тис. тонн іранської сирої нафти

Загальний імпорт сирої нафти Китаєм у травні зріс майже на 12% з низького рівня роком раніше до 10,8 млн барелів.

Водночас митні дані вказують на відсутність імпорту з Венесуели. Однак імпорт з Малайзії, яка в останні два роки часто використовувалася як пункт перевалки нафти з Ірану та Венесуели, склав 2,2 мільйона тонн, що більш ніж удвічі перевищує рівень минулого року.