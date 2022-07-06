Влада Єгипту отримала рекордні $7 мільярдів доходу від експлуатації Суецького каналу

Дохід Єгипту від експлуатації Суецького каналу у 2021-2022 фінансовому році (ФР, 1 липня – 30 червня) збільшився проти попереднього року на 20,7% – до рекордних $7 млрд.

Про це заявив голова адміністрації каналу Усама Рабіа, передають Порти України.

Зазначається, що рекордний показник обумовлений збільшенням кількості оброблених суден і вантажів. Зокрема, загальний обсяг вантажів також досяг рекордного рівня, збільшившись на 10,9% – до 1,32 млн тонн. Число суден, що пройшли канал, зросло на 15,7% – до 22 032.

Нові глобальні кризи довели важливість Суецького каналу в забезпеченні стійкості глобальних ланцюжків постачання, додав Рабіа.

Суецький канал забезпечує транзит приблизно 12% світового товарообігу. Канал є основним джерелом валюти в Єгипті.

Суецький канал – безшлюзовий судноплавний канал, що з’єднує Середземне та Червоне моря й забезпечує найкоротший морський шлях між Європою та регіонами навколо Індійського океану та західної частини Тихого океану. Через канал проходить 10-12% світового морського вантажообігу. Довжина каналу – 160 кілометрів, ширина – до 350 метрів, глибина – 20 метрів.