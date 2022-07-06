ФАО розпочала новий проєкт підтримки українських фермерів на $17 мільйонів

Продовольча та сільськогосподарська організація ООН (ФАО) розпочала новий проєкт на суму $17 млн, щоб допомогти українським фермерам зберегти очікуваний у липні-серпні урожай та забезпечити експорт найважливіших сільськогосподарських товарів на міжнародні ринки.

Про це йдеться в повідомленні Мінагрополітики.

Проєкт, що фінансується Японією та реалізується спільно з Міністерством аграрної політики та продовольства України, спрямований на відновлення потужностей для зберігання зерна та функціональності ланцюжків постачання від збирання врожаю до експорту, а також збереження виробничого потенціалу українських фермерів для забезпечення безперервності виробництва у майбутньому.

Україна входить до п’ятірки найбільших світових експортерів зерна, щороку поставляючи на світовий ринок понад 45 млн тонн зерна.

За даними Мінагрополітики, через блокування чорноморських портів в країні досі знаходиться 18 млн тонн торішнього врожаю зернових та олійних культур, які очікують на відправку на експорт. Альтернативні залізничні та річкові маршрути не можуть компенсувати втрату експорту через морські шляхи та розв'язати проблему вузьких місць у нових можливих ланцюжках постачання, які ще належить усунути.

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Цього року Україна розраховує зібрати до 60 млн зерна, але сповільнений експорт не дозволяє вивільнити площі для зберігання нового врожаю, оскільки 30% наявної ємності зерносховищ, як і раніше, заповнені торішнім урожаєм.

"У межах реалізації нового проекту, що фінансується Японією, ФАО займеться розв'язання проблеми дефіциту сховищ через забезпечення дрібних виробників поліетиленовими рукавами для зберігання зерна, обладнанням для завантаження та розвантаження зерна, а також постачання середнім виробникам і асоціаціям різних модульних контейнерів для зберігання. Підтримку буде надано фермерам у десяти областях України: на сході, півдні, центрі та півночі країни", – зазначив голова офісу ФАО в Україні П’єр Вотьє.

Крім того, проєкт надаватиме технічну підтримку уряду для створення альтернативних маршрутів експорту зерна та сприятиме швидкому нарощуванню технічного потенціалу лабораторії в Ізмаїлі, яка дозволить фермерам дотримуватись міжнародних стандартів, зокрема, здійснювати перевірку якості тваринної та харчової продукції на безпеку та сертифікацію.

ФАО працює в Україні з 2003 року, і починаючи з 2015 року її діяльність була зосереджена на проєктах із надання екстреної допомоги та розвитку.

Після початку війни Організація розробила та оновила свій План швидкого реагування та закликає виділити $115,4 млн для надання підтримки майже 980 тис. дрібним фермерам та середнім виробникам до кінця грудня 2022 року.

Японія вже вдруге бере участь у фінансуванні Програми гуманітарного реагування ФАО в Україні. Перший внесок було зроблено у квітні 2022 року. Загальна сума фінансової підтримки становить $20 млн. Станом на сьогодні завдяки додатковому фінансуванню Японії ФАО зібрала $30,4 млн.

У 2021 році залежність 36 із 55 країн, які опинилися в умовах продовольчої кризи, від експорту з України та Росії становила понад 10% їхнього загального обсягу імпорту пшениці, при цьому деякі країни імпортували пшеницю виключно з України та Російської Федерації.

За даними Міністерства аграрної політики та продовольства, обсяги експорту зернових зазвичай становлять 6 млн тонн на місяць, тоді як у 2022 році в березні було експортовано всього 322 тис. тонн, у квітні – 970 тис. тонн, у травні – 1,2 млн тонн, а у червні – понад 1 млн тонн.