Генштаб відмовився від запровадження дозволів на виїзд за межі області

Начальник Генерального штабу Збройних Сил України прийняв рішення про скасування дії Порядку надання дозволу громадянам України, які перебувають на військовому обліку у територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки, на виїзд за межі місця проживання (місця перебування) з моменту оголошення мобілізації та у воєнний час.

Про це головнокомандуючий ЗСУ Валерій Залужний повідомив у Facebook за підсумками засідання Ставки Верховного головнокомандувача Збройних Сил.

Він визнав, що публікація документу "спричинила численні маніпуляції, різночитання і навіть незаконні дії із перешкоджання переміщенню громадян, що стало підставою для дискредитації Збройних Сил України та військово-політичного керівництва держави".

За словами Залужного, наразі документ відправлено на доопрацювання.

"Оновлений документ буде розроблено на основі змін до законів України та підзаконних нормативно-правових актів, які регулюють переміщення громадян в умовах воєнного стану. Наявна законодавча база не враховує реалій сьогодення та не забезпечує ефективних мобілізаційних механізмів", – пояснив головнокомандувач ЗСУ.

Як повідомлялося, напередодні Генштаб заявив, що виїзд призовників, військовозобов’язаних та резервістів з місця проживання без дозволу керівника територіального центру комплектування та соціальної підтримки ("військкомату") у воєнний час забороняється, згідно закону "Про військовий обов’язок і військову службу" від 1992 року.

Раніше дія цієї норми закону не була врегульована, тож Генштаб розробив Порядок надання дозволу громадянам, які перебувають на військовому обліку у ТЦК та СП, на виїзд за межі місця проживання (місця перебування). Такий дозвіл планували видавати на строк від 30 діб до року.

Однак згодом запровадження обмеження на виїзд військовозобов’язаних та резервістів розкритикував президент Володимир Зеленський, закликавши додатково обговорити необхідність його запровадження.