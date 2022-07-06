Російські окупанти заявили про "націоналізацію" двох торгових суден у Маріупольському порту

Російські загарбники оголосили про "націоналізацію" двох суден під іноземними прапорами, які перебувають у порту тимчасово окупованого Маріуполя.

Про це повідомляє Reuters, передають Порти України.

За даними агентства, йдеться про балкери Smarta (прапор – Ліберія) і Blue Star I (прапор – Панама).

Зареєстрована на Мальті компанія Smarta Shipping заявила, що 30 червня отримала електронною поштою повідомлення, що її судно Smarta "примусово повернене у державну власність". Лист був надісланий від імені так званого міністерства закордонних справ терористичного угрупування ДНР. Компанія заявила, що вважає такі дії незаконними й такими, що суперечать усім нормам міжнародного права.

Суховантаж Smarta прибув до Маріуполя 21 лютого для завантаження сталі, а 20 березня потрапив під артилерійський обстріл, який серйозно пошкодив його надбудову. Екіпаж із 19 осіб був примусово вивезений російськими військовими до Донецька і звільнений лише за місяць.

Такий самий електронний лист потрапив до зареєстрованої в Одесі компанії Fetida Maritime, яке володіє вантажним судном Blue Star I. Представник компанії відмовився від коментарів, але сказав агентству, що всю інформацію вже передано Службі безпеки України.

Суховантаж Blue Star I зайшов до порту Маріуполя 23 лютого і після початку російського вторгнення був заблокований російськими військовими. Зв’язок із екіпажем було втрачено 25 березня, а на початку квітня стало відомо, що він також перебуває в російському полоні.

Reuters також цитує повідомлення представника МЗС України, який сказав, що міністерству відомо про наміри російської окупаційної "влади" створити "національний флот" з торгових суден, викрадених у Маріуполі.

На початку червня група Fratelli Cosulich S.p.A (Італія), що є власником заблокованого в окупованому Маріупольському морському порту балкера Tzarevna (прапор – Мальта), звернулася до італійського уряду з проханням про допомогу через анонсований російськими загарбниками намір "націоналізувати" судно і його вантаж.

На момент початку військового вторгнення в акваторії маріупольського порту було зафіксовано декілька комерційних суден: Smarta (Ліберія), Azov Concord (Мальта), Azburg (Домініка), Tzarevna (Мальта), Blue Star I (Панама) та Lady Augusta (Ямайка), на які вже було завантажено 28 тисяч тонн металургійної продукції.

Як повідомлялося, раніше директор ДП "Маріупольський морський торговельний порт" Ігор Барський розповідав, що станом на 23 лютого на території порту знаходилося біля 200 тис. тонн металу та чавуну, вартість яких сягає $170 млн, які російські окупанти зараз намагаються вкрасти.