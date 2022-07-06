БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4011 відвідувач онлайн
Новини
382 0

Продажі автомобілів у Росії обвалилися у 5 разів

ваз

Продажі легкових автомобілів та LCV у Росії в червні 2022 року впали на 82%, порівняно з червнем минулого року, – до 27,76 тис. одиниць.

Про це свідчать дані російської Асоціації європейського бізнесу (АЕБ), пише "Коммерсант".

Водночас, порівняно з попереднім календарним місяцем продажі зросли на 14,4%.

Лідерами продажів у червні стали авто марок "АвтоВАЗ", KIA, ГАЗ та Hyundai.

Загалом у першому півріччі 2022 року, порівняно з аналогічним періодом 2021 року, продажі нових легкових та легких комерційних автомобілів в Росії впали на 56,9%.

У червні АЕБ повідомляла про те, що автомобільний ринок у Росії скоротився в шість разів – фактично російські дилери лише розпродують наявні склади через відсутність нових поставок. На ринку також не фіксується активний попит, а більшість іноземних брендів, крім китайських, призупинили виробництво в РФ.

Автор: 

авто (4101) росія (14116)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 