Продажі автомобілів у Росії обвалилися у 5 разів

Продажі легкових автомобілів та LCV у Росії в червні 2022 року впали на 82%, порівняно з червнем минулого року, – до 27,76 тис. одиниць.

Про це свідчать дані російської Асоціації європейського бізнесу (АЕБ), пише "Коммерсант".

Водночас, порівняно з попереднім календарним місяцем продажі зросли на 14,4%.

Лідерами продажів у червні стали авто марок "АвтоВАЗ", KIA, ГАЗ та Hyundai.

Загалом у першому півріччі 2022 року, порівняно з аналогічним періодом 2021 року, продажі нових легкових та легких комерційних автомобілів в Росії впали на 56,9%.

У червні АЕБ повідомляла про те, що автомобільний ринок у Росії скоротився в шість разів – фактично російські дилери лише розпродують наявні склади через відсутність нових поставок. На ринку також не фіксується активний попит, а більшість іноземних брендів, крім китайських, призупинили виробництво в РФ.