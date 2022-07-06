Помер генсек нафтового картелю ОПЕК, який сприяв альянсу з Росією

Генеральний секретар Організації країн-експортерів нафти (ОПЕК) Мохаммад Баркіндо, який допоміг створити коаліцію ОПЕК+ за участі Росії та ряду інших країн, помер у віці 63 років.

Як повідомляється у офіційному мікроблозі організації у Twitter, голова організації помер на своїй Батьківщині у Нігерії.

Водночас що саме спричинило смерть генсека ОПЕК, не уточнюється.

Баркіндо очолив ОПЕК у липні 2016 року і обіймав посаду генсека цієї організації два терміни поспіль. Його повноваження мали закінчитися 31 липня, новим генеральним секретарем картелю вже обрано представника Кувейту Хайсама аль-Гайса.

До того, як очолити ОПЕК, Баркіндо був в.о. генсека організації, представляв Нігерію в Раді управляючих ОПЕК.

Як відзначає S&P Global, "човникова дипломатія" Баркіндо допомогла у переговорах про створення альянсу ОПЕК з Росією та дев’ятьма іншими країнами під егідою ОПЕК+, що стабілізувало ціни на найту після того, як коаліція почала скоординовану політику обмеження видобутку в січні 2017 року.

Баркіндо назвав альянс "католицьким шлюбом" між ОПЕК та її союзниками поза ОПЕК, що розширило ринковий вплив групи.

Баркіндо був у центрі переговорів у травні 2020 року, які змусили ОПЕК+ погодитися на історичне скорочення на 9,7 млн ​​барелів на добу, що допомогло підвищити ціни на нафтових ринках, які постраждали від пандемії.

ОПЕК+, яка має скасувати всі обмеження видобутку до серпня, мала зустрітися 3 серпня, щоб погодити свої дії на вересень і далі.

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Як повідомлялося, 30 червня міністри ОПЕК+ підтвердили плани збільшення видобутку на 648 000 барелів на добу в серпні, однак подальші плани щодо збільшення видобутку поки невизначені.

На початку червня ЗМІ повідомляли, що Саудівська Аравія та інші члени картелю були готові заповнити частку ринку, яка виникла внаслідок падіння видобутку в Росії, або навіть взагалі вивести РФ з системи квот ОПЕК+.

Наразі лише Саудівська Аравія та Об’єднані Арабські Емірати мають значні обсяги вільних потужностей, які дозволяють швидко збільшити видобуток нафти. На необхідності цього наголошують США та країни-імпортери.

Водночас ціни на нафту зростають, оскільки видобуток в Росії значно впав після вторгнення в Україну внаслідок західних санкцій, труднощів з логістикою та відмови деяких традиційних клієнтів від російської нафти. За даними Міжнародного енергетичного агентства, видобуток нафти в РФ у травні був на 1,3 мільйона барелів на добу нижче цільового показника ОПЕК+.