Влада Росії заборонила публікувати інформацію про угоди за участі підсанкційних компаній

Депутати російської Держдуми ухвалили у третьому читанні поправку, яка запроваджує у місцеве законодавство термін "контрсанкційна інформація".

Новий термін охоплює дані про угоди російських фізичних та юридичних осіб, публічне розголошення інформації про які може спричинити запровадження міжнародних санкцій щодо сторін, пише російське агентство РБК.

Документ обмежує поширення такої інформації серед невизначеного кола осіб, у тому числі через ЗМІ та Інтернет. Після набрання законом чинності оприлюднювати таку інформацію можна буде лише за письмовою згодою "учасника зовнішньоторговельної діяльності, який вчинив або планує вчинення правочину". У разі порушення вони зможуть вимагати відшкодування збитків.

Обмеження не торкнеться органів державної влади, голови Центробанку РФ та його заступників.