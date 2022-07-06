Постачальники медобладнання з російським власником зривали поставки до військових госпіталів, – СБУ

Служба безпеки України виявила факти свідомого зриву поставок медичного обладнання до військових госпіталів і закладів охорони здоров’я з боку підприємств, кінцевим бенефіціаром яких є громадянин РФ.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Під час слідчих дій встановили, що понад 10 пов’язаних між собою вітчизняних компаній, які спеціалізуються на постачанні дорогого медобладнання, впродовж останнього року системно не виконували свої договірні зобов’язання. Йдеться як про постачання устаткування, так і про його сервісне обслуговування.

Сума збитків від такої протиправної діяльності становить майже 13 млн грн.

"Встановлено, що росіянин – фактичний власник компаній – та їх менеджмент з числа громадян України причетні до умисного невиконання договорів", – йдеться у повідомленні.

Під час обшуків вилучили печатки підприємств, носії інформації та документи з доказами протиправної діяльності.

Наразі громадянину РФ (заочно) та керівнику однієї з компаній-постачальників повідомлено про підозру у вчиненні злочину.