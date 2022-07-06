Британська банківська група HSBC продає бізнес в Росії, – Bloomberg

Британська банківська група HSBC Holdings Plc веде переговори про продаж свого російського підрозділу місцевому "Експобанку".

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на джерела, знайомі з переговорами.

За словами співрозмовників агентства, перемовини знаходяться на просунутій стадії, однак остаточної домовленості наразі не досягнуто.

Банк HSBC, що базується в Лондоні, припинив надання роздрібних банківських послуг в Росії кілька років тому і обслуговує переважно корпоративних клієнтів. Загальні активи підрозділу становили 89,9 млрд рублів ($1,4 млрд) станом на червень 2021 року, коли в ньому працювало 249 осіб.

У квітні HSBC заявив, що не обслуговуватиме нових клієнтів в Росії, але не збирається повністю виходити з країни, оскільки несе відповідальність перед своїми міжнародними корпоративними клієнтами.

"Експобанк", який належить російському підприємцю Ігорю Кіму, має представництва в більш ніж 50 містах Росії та надає корпоративні та роздрібні банківські послуги. Ні банк, ні його власник під санкції не потрапили.

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Агентство зауважує, що ця угода ознаменувала б ще один вихід міжнародного кредитора з Росії після вторгнення в Україну. Раніше французька банківська група Societe Generale SA погодилася продати свій російський підрозділ "Росбанку" мільярдера Владіміра Потаніна приблизно за 3 мільярди євро. Компанії з Уолл-стріт, включаючи Goldman Sachs Group Inc. і JPMorgan Chase & Co., заявили в березні, що згортають діяльність в Росії.

Інші міжнародні банки також переглядають плани щодо свого бізнесу в Росії. Австрійський Raiffeisen Bank International AG заявив, що розглядає можливість продажу свого російського бізнесу, а також альтернативи, які можуть дозволити йому зберегти право власності. Італійська група UniCredit SpA розглядає можливість продажу свого російського підрозділу через структуру, яка дозволить банку викупити дочірню компанію, якщо геополітична ситуація стабілізується, повідомили джерела Bloomberg.