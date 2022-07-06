Казахстан може заблокувати постачання підсанкційних товарів у Росію, – ЗМІ

Мінфін Казахстану готує рішення, яке створює передумови для запровадження санкційних обмежень на постачання окремих видів товарів в Росію.

Відповідний проєкт наказу "Про затвердження правил реалізації пілотного проекту з обліку переміщення окремих видів товарів при їх вивезенні з території Республіки Казахстан на територію Російської Федерації та Республіки Білорусь" оприлюднено для громадського обговорення, пише російський "Коммерсант".

Суть документа полягає в тому, що влада Казахстану зможе не завіряти електронні рахунки-фактури на постачання в РФ та Білорусь вантажів, "якщо країною походження товарів є країна, якою запроваджено заборону на експорт окремих видів товарів" до цих країн.

Відмова у засвідченні рахунків-фактур де-факто закриває можливість постачання таких товарів у Росію та Білорусь.

Документ ще не затверджений, однак співрозмовники видання у Євразійській економічній комісії визнали, що Казахстану буде складно уникати виконання санкцій, запроваджених проти Росії розвиненими країнами, оскільки країна сподівається як залучити проєкти, орієнтовані на торгівлю з РФ в умовах санкцій, так і отримати додаткові західні інвестиції, у тому числі в реалізацію альтернативних конфігурацій транспортних коридорів Західний Китай-ЄС в обхід Росії.

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Як повідомлялося, раніше стало відомо, що російський суд заблокував роботу Каспійського трубопровідного консорціуму (КТК), який забезпечує роботу основного маршруту для експорту нафти з Казахстану.

Це сталося після того, як президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв провів телефонну розмову з президентом Європейської Ради Шарлем Мішелем, під час якої заявив про готовність країни використати свій вуглеводневий потенціал для стабілізації ситуації на світових та європейських енергетичних ринках.

Нагадаємо, що раніше Росія вже обмежувала відвантаження нафти з Казахстану через порт в Новоросійську на узбережжі Чорного моря. Офіційна причина – роботи з знешкодження торпед і мін часів Другої світової війни, що не розірвалися. Роботи з розмінування були призначені на 20 червня і мали тривати до кінця місяця.

Але тоді це сталося після заяв президента Казахстану Касим-Жомарта Токаєва в межах економічного форуму ПМЕФ в Санкт-Петербурзі щодо невизнання незалежності так званих "Л/ДНР". 17 червня під час спільної дискусії з президентом РФ Владіміром Путіним він заявив, що не визнаватиме незалежність окупованих Росією українських територій, назвавши "ДНР"та "ЛНР" квазідержавними утвореннями.