Гетманцев натякнув на нелегальну роботу тютюнової фабрики у Жовтих Водах попри обшуки СБУ і податківців

Деякі великі гравці тютюнового ринку у Жовтих Водах не доплачують акцизний податок, що створює підстави для припинення їхньої діяльності.

Про це повідомив голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев у Telegram.



За його словами, державна податкова служба у червні перевиконала план щодо збору акцизного податку на 14,9%, зокрема з алкоголю на 12,3%. При цьому один із виробників алкогольної продукції у Полтаві заплатив у 4 рази більше акцизного збору ніж у 2021 році. Також один відомий оптовий торговець тютюновими виробами, погасив у червні податкові близько 300 млн грн боргу, який накопичився ще у довоєнний період.

"На жаль, деякі великі гравці ринку, незважаючи на війну, продовжують хибну практику несплати акцизу армії, що абсолютно обґрунтовано веде до припинення їхньої протиправної антинародної діяльності в окремо взятому регіоні Жовтих Вод", – зазначив Гетманцев.

Як повідомлялося, у Жовтих Водах Дніпропетровської області розташована тютюнова фабрика ТОВ "Юнайтед Табако", яка неодноразово ставала предметом уваги представників різних силових відомств у минулі роки. Обшуки на фабриці у 2018-2021 роках проводили Державна фіскальна служба, Нацполіція та СБУ.

Зокрема, у листопаді 2019 року СБУ провела обшуки як на фабриці у Жовтих Водах, так і в офісах податкової та фіскальної служб Дніпропетровської області. У СБУ заявили, що податківці почали змову з виробниками нелегальних цигарок і "прикривали" протизаконний бізнес.

У січні 2020 року Прокуратура Полтавської області оголосила про ліквідацію незаконного виробництва цигарок на обладнанні тютюнової фабрики у Жовтих водах, однак вже наприкінці квітня того ж року після чергових обшуків на фабриці у Жовтих Водах про припинення протиправної діяльності злочинної групи, яка організувала незаконне виготовлення тютюнової продукції, заявила вже СБУ.

У травні 2020 року СБУ також звинувачувала заступника керівника підрозділу управління ДФС у Дніпропетровській області та його підлеглого у приховуванні податкових порушень на тютюновій фабриці у Жовтих Водах.

У серпні 2021 року співробітники ДФС кілька днів проводили обшуки на фабриці "Юнайтед Табако", з метою документування злочинної схеми, отримання доказів та призупинення виробництва контрафактних цигарок.