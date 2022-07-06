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Імпорт автомобілів в Україну після скасування пільг впав у 11 разів

авто,контрабанда,машина,евробляхи

За перші п’ять днів (1-5 липня) після скасування пільг на розмитнення авто в Україну було завезено 1260 автівок.

Про це народний депутат від фракції "Голос", перший заступник керівника Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк повідомив у своєму каналі в Telegram.

Він додав, що до бюджету при їх ввезенні сплатили повну суму розмитнення – 135 млн грн.

Як повідомлялося, упродовж квітня-червня в Україну без сплати мит та акцизу заїхало 236 792 автівки, 83% з них – вартістю менше $6 тис.

Таким чином, імпорт авто після скасування пільг впав до близько 250 авто на день, тоді як протягом дії пільгового режиму в Україну завозили в середньому 2 786 автомобілів на добу.

Автор: 

авто (4101) імпорт (2304) Железняк Ярослав (88)


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Нє-нє, стоп. Гетьманцев сказав, що втрачає на митах автомобілів NN міліардів. Якщо цих грошей тепер не буде в бюджеті, то що получається, "самий умний" серед 73% макак збрехав чи вкрав гроші?
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06.07.2022 14:34 Відповісти

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