Імпорт автомобілів в Україну після скасування пільг впав у 11 разів
За перші п’ять днів (1-5 липня) після скасування пільг на розмитнення авто в Україну було завезено 1260 автівок.
Про це народний депутат від фракції "Голос", перший заступник керівника Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк повідомив у своєму каналі в Telegram.
Він додав, що до бюджету при їх ввезенні сплатили повну суму розмитнення – 135 млн грн.
Як повідомлялося, упродовж квітня-червня в Україну без сплати мит та акцизу заїхало 236 792 автівки, 83% з них – вартістю менше $6 тис.
Таким чином, імпорт авто після скасування пільг впав до близько 250 авто на день, тоді як протягом дії пільгового режиму в Україну завозили в середньому 2 786 автомобілів на добу.
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Volodymyr Kosiura
показати весь коментар06.07.2022 14:34 Відповісти Мені подобається 0
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