Імпорт автомобілів в Україну після скасування пільг впав у 11 разів

За перші п’ять днів (1-5 липня) після скасування пільг на розмитнення авто в Україну було завезено 1260 автівок.

Про це народний депутат від фракції "Голос", перший заступник керівника Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк повідомив у своєму каналі в Telegram.

Він додав, що до бюджету при їх ввезенні сплатили повну суму розмитнення – 135 млн грн.

Як повідомлялося, упродовж квітня-червня в Україну без сплати мит та акцизу заїхало 236 792 автівки, 83% з них – вартістю менше $6 тис.

Таким чином, імпорт авто після скасування пільг впав до близько 250 авто на день, тоді як протягом дії пільгового режиму в Україну завозили в середньому 2 786 автомобілів на добу.