Іспанія може виділити Україні 250 мільйонів євро

Іспанія може виділити Україні 250 млн євро через кілька різних інструментів фінансування.

Про це повідомила державна секретарка МЗС з міжнародного співробітництва Пілар Кансела Родрігес на Міжнародній конференції з відновлення України у Лугано, передає Інтерфакс-Україна.



За її словами, на 100 млн євро буде видано гарантію для мультидонорського фонду Світового банку, який надає пряму фінансову підтримку бюджету України, а ще на 100 млн євро – гарантію для Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР).



Говорячи про ще 50 млн євро, Родрігес вказала, що вони підуть на продовольчу безпеку і містам.



Держсекретарка МЗС також зазначила, що раніше Іспанія виділила Україні пакет гуманітарної допомоги, який став найбільшим серед затверджених для однієї країни.