Суд арештував облігації ТРЦ Lavina Mall на майже мільярд гривень

Голосіївський районний суд Києва ухвалив рішення заарештувати облігації ТОВ "ТРЦ Лавіна", власника столичного ТРЦ Lavina Mall, серії "В" на суму 961,7 млн грн.

Про це йдеться в ухвалі суду від 11 травня у Єдиному держреєстрі судових рішень, передає Інтерфакс-Україна.

Зазначається, що низка компаній, які здійснюють діяльність на фондовому ринку України, вступили в змову зі співробітниками Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку та організували схему з використанням цінних паперів для фальсифікації запасу платоспроможності страховиків.



"Встановлено, що група осіб сприяла випуску безвідсоткових облігацій та виведення за допомогою облігацій грошових коштів у вигляді виплати доходу з метою мінімізації податкового навантаження та виведення їх у тіньовий оборот та доведення до збитковості ТОВ "ТРЦ Лавина", – йдеться у документі.



Так, з 2018 року організована схема здійснювалася для збільшення витрат та скорочення податкового навантаження у вигляді сплати відсотків за облігаціями за неринковими ставками. При цьому за останні три роки встановлено зниження основних фінпоказників діяльності ТРЦ , а також отримання збитків у 2020 році, зазначає суд.



Як зазначено у рішенні, цінні папери "ТРЦ Лавіна" визнані речовим доказом у кримінальному провадженні, відкритому за ч.2 ст.364 (зловживання владою або службовим становищем, що призвело до тяжких наслідків), ч.1 ст.220-2 (фальсифікація фіндокументів та приховування неплатоспроможності), ч.2 ст.209 (відмивання коштів) КК України.



Суд зазначає, що власником "ТРЦ Лавіна" виступає компанія "Іксорія Бізнес Лімітед", чиїм бенефіціаром є громадянин РФ.



Як повідомлялося, ТОВ "ТРЦ Лавіна" за підсумками 2020 року отримало 210,8 млн грн чистого збитку проти чистого прибутку у розмірі 125 млн грн у 2019 році.



ТОВ "ТРЦ Лавіна" створено у 2013 році. Основною діяльністю є здавання в оренду та експлуатацію власного та орендованого майна. За останніми даними ресурсу opendatabot, станом на липень 2022 року власником "ТРЦ Лавіна" виступає кіпрська компанія "Іксорія Бізнес Лімітед". Кінцевим бенефіціаром вказано Вагіфа Алієва.