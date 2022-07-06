Після блокування РФ експорту казахської нафти на одному з найбільших родовищ у Казахстані стався вибух

У Казахстані на нафтогазовому родовищі Тенгіз вибухнула труба, внаслідок чого загинули двоє робітників, ще трьох поранено.

Як повідомили в департаменті поліції Атирауської області, вибух стався вранці 6 липня, передає російський Інтерфакс.

Наразі інцидент розслідується за статтею порушення правил охорони праці (ч. 3 ст. 156 Кримінального кодексу Казахстану).

Нафтогазове родовище Тенгіз, розробкою якого займається компанія "Тенгізшевройл" (ТШО), – одне з найбільших у Казахстані, запаси нафти становлять 3,2 млрд тонн. Розташоване на території Атирауської області (захід країни).

Наразі ТШО займається розширенням видобутку на Тенгізі (ПБР-ПУУД), вартість проєкту оцінюється у $45,2 млрд, а його завершення планується у 2023 році.

Учасниками ТОВ "Тенгізшевройл" є Chevron (50%) та ExxonMobil Kazakhstan Ventures Inc (25%), Казахстан через нацкомпанію "КазМунайГаз" (20%), а також російсько-американське СП LUKArco (5%). Компанія працює з 1993 року.

Як повідомлялося, раніше стало відомо, що російський суд заблокував роботу Каспійського трубопровідного консорціуму (КТК), який забезпечує роботу основного маршруту для експорту нафти з Казахстану.

Це сталося після того, як президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв провів телефонну розмову з президентом Європейської Ради Шарлем Мішелем, під час якої заявив про готовність країни використати свій вуглеводневий потенціал для стабілізації ситуації на світових та європейських енергетичних ринках.

Нагадаємо, що раніше Росія вже обмежувала відвантаження нафти з Казахстану через порт в Новоросійську на узбережжі Чорного моря. Офіційна причина – роботи з знешкодження торпед і мін часів Другої світової війни, що не розірвалися. Роботи з розмінування були призначені на 20 червня і мали тривати до кінця місяця.

Але тоді це сталося після заяв президента Казахстану Касим-Жомарта Токаєва в межах економічного форуму ПМЕФ в Санкт-Петербурзі щодо невизнання незалежності так званих "Л/ДНР". 17 червня під час спільної дискусії з президентом РФ Владіміром Путіним він заявив, що не визнаватиме незалежність окупованих Росією українських територій, назвавши "ДНР"та "ЛНР" квазідержавними утвореннями.