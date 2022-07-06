Меткомбінат ArcelorMittal у Кривому Розі знизить зарплати та скоротить виробництво

Криворізький гірничо-металургійний комбінат ПАТ "ArcelorMittal Кривий Ріг" через проблеми з відвантаженням продукції та доставкою сировини на підприємство, а також зростання витрат на логістику змушений на третину скоротити заробітні плати та знижувати виробництво.

Про це повідомив генеральний директор Мауро Лонгобардо у зверненні до працівників, передає Інтерфакс-Україна.

Він нагадав, що через блокування агресором чорноморських портів у компанії виникли значні складнощі з експортом продукції.



"Ми повністю перебудували нашу логістику, зараз співпрацюємо з "Укрзалізницею" та намагаємося експортувати як залізорудний концентрат, так і чавун, щоб забезпечити наш комбінат доходом, а держбюджет – податками", – констатує топменеджер, додаючи, що витрати на доставку сировини на АМКР, а продукції – замовникам, зросли у 5 разів.



За його словами, останнім часом "Укрзалізниця" та залізничні компанії Європи не справляються з величезним обсягом залізничних вантажних перевезень з України – не вистачає потужностей. Обсяги експорту АМКР зменшуються, продукція залишається на складах в Україні. Крім того, уряд ухвалив рішення на 70% підвищити тарифи "Укрзалізниці".



"Це робить і без того високі витрати на перевезення непосильними для нас...Ми змушені радикально урізати наші витрати в усіх напрямках", – наголосив Лонгобардо.



"Поки це можливо, ми боротимемося за кожне робоче місце. Тому зараз, коли ми не маємо можливості платити зарплати в повному обсязі, ми змушені переглянути графік роботи для працівників: як виробничників, так і адміністративного персоналу. Вже з липня переважна частина колективу, включаючи топменеджмент та працівників-іноземців, працюватиме на 2/3 навантаження", – повідомив він.



Раніше про зупинення або скорочення виробництва на ГЗК і метпідприємствах повідомила група "Метінвест".



ArcelorMittal Кривий Ріг – найбільший виробник сталевого прокату в Україні. Спеціалізується на випуску довгомірного прокату, зокрема, арматури та катанки. ArcelorMittal володіє в Україні найбільшим гірничо-металургійним комбінатом "ArcelorMittal Кривий Ріг" та низкою малих компаній, зокрема, ПАТ "ArcelorMittal Берислав".