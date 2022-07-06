Мільярдер Новинський вирішив скласти повноваження народного депутата
Підприємець і мільярдер Вадим Новинський подав до Верховної Ради заяву про складення депутатських повноважень.
Про це повідомляється на офіційній сторінці Новинського у мережі Facebook.
Він нагадав, що обирався до Верховної Ради у 2019 році від мажоритарного округу, розташованого в окупованому нині Маріуполі.
"Я прийняв рішення скласти повноваження народного депутата України та зосередитись на гуманітарних проєктах, на розвитку національної економіки, служінні Українській православній церкві та на відновленні зруйнованих храмів", – йдеться у заяві депутата.
Новинський є співвласником найбільшого металургійного холдингу "Метінвест" разом з Рінатом Ахметовим, йому належить одна з найбільших українських газодобувних компаній Enwell Energy, а також бізнес у сфері нерухомості та суднобудування.
За даними української редакції Forbes, статки Новинського у 2021 році оцінювалися у $1,4 млрд, він займав 8 місце у списку найбагатших українців.
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на родину шуруй, с@ка, на радимые срани-рязани !
- Скажите, Новинский, чем вы намерены заняться, уйдя из политики?
- Совершу паломничество по церквям УПЦ ФСБ, - ответил **** Православная и задумался, а не сболтнул ли он лишнего...
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра культуры и информационной политики Александра Ткаченко в Facebook.
Встреча прошла 5 июля в Софии Киевской. Министр называет ее "исторической" и уверяет, что "лед тронулся".
По словам Ткаченко, украинское духовенство должно преодолеть конфликты и разделение. Он считает, что переговоры ПЦУ и УПЦ - это "начало нового, мудрого, сильного пути наших церквей ради свободного и мирного будущего Украины". он что-то знает
рашистського крейсера?
всi православнi України-Русi до ПЦУ!
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А бенина ***** Ткаченко это активно продвигает?
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