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Новини
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Мільярдер Новинський вирішив скласти повноваження народного депутата

новинский

Підприємець і мільярдер Вадим Новинський подав до Верховної Ради заяву про складення депутатських повноважень.

Про це повідомляється на офіційній сторінці Новинського у мережі Facebook.

Він нагадав, що обирався до Верховної Ради у 2019 році від мажоритарного округу, розташованого в окупованому нині Маріуполі.

"Я прийняв рішення скласти повноваження народного депутата України та зосередитись на гуманітарних проєктах, на розвитку національної економіки, служінні Українській православній церкві та на відновленні зруйнованих храмів", – йдеться у заяві депутата.

Новинський є співвласником найбільшого металургійного холдингу "Метінвест" разом з Рінатом Ахметовим, йому належить одна з найбільших українських газодобувних компаній Enwell Energy, а також бізнес у сфері нерухомості та суднобудування.

За даними української редакції Forbes, статки Новинського у 2021 році оцінювалися у $1,4 млрд, він займав 8 місце у списку найбагатших українців.

Автор: 

ВР (2852) Новинський (225) парламент (1940)


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Топ коментарі
+13
скільки цієї рашистської нечисті легітимізувалось в Україні,це нереально навіть уявити. Таке враження, що ця нечисть скрізь. а як це побороти без жорсткої політичної волі ніхто не знає. Ці покидьки використовуючи брудні ФСБешні нафтодолари та корумпованість українських чинуш легітимізувались у всіх без винятку ключових сферах життєдіяльності України. Саме тому, в Україні на вищих державних посадах не зустрінеш українців, все погоджувалося з ГРУ та ФСБ.
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06.07.2022 14:32
+12
Намекает, что округ теперь под юрисдикцией РФ и он депутат ГосДумы? Вот ведь "православная с#ка")
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06.07.2022 14:08
+12
"**** православна"
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06.07.2022 14:25
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розумніше було б одразу заяву про евтанацію, щоб папір не переводить...
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06.07.2022 13:36 Відповісти
А почему? ВСУ ненавязчиво попросило?
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06.07.2022 13:46 Відповісти
В усякому разі- чесно і порядно. Подивимося на діяльність поза парламентом.
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06.07.2022 14:00 Відповісти
яке ж ти дурне. звідки там порядність?!
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06.07.2022 15:21 Відповісти
У нике его все сказано - он тупая кувалда...
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06.07.2022 19:45 Відповісти
Ти дурень?
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06.07.2022 15:24 Відповісти
Что ж ты за зверёк, если у тебя кремлёвская гэбня, которой янык выписал украинский паспорт - честная и порядочная?!
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06.07.2022 17:38 Відповісти
За сприяння пороха.
https://www.google.com/amp/www.pravda.com.ua/news/2018/11/1/7196909/index.amp
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06.07.2022 20:53 Відповісти
Новинський- чесно и поряднл!? Він що,тобі заплатив???
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06.07.2022 18:55 Відповісти
Новинский? Честно и порядочно? Папаша, вы лох или так, в Деда Мороза верите?
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06.07.2022 20:29 Відповісти
Намекает, что округ теперь под юрисдикцией РФ и он депутат ГосДумы? Вот ведь "православная с#ка")
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06.07.2022 14:08 Відповісти
"**** православна"
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06.07.2022 14:25 Відповісти
с@ка православная теперя пойдет в госДуру паРаши...

на родину шуруй, с@ка, на радимые срани-рязани !
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06.07.2022 14:28 Відповісти
ні, він залишиться тут і буде качати релігійні питання, підтримувати мп, буде національну економіку України доїти, буде намогатися людей скуповувати за кусок хліба, а таких нещасних його стараннями зараз багато, що там далі у нього, а ще трохи подоїть український бюджет щоб ми храми мп, в яких чекали на окупантів і які окупанти же і розбомбили, за свій рахунок відбудували, ну він же все прямо пише.
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06.07.2022 19:26 Відповісти
Звичайно, на родину, як шуфрича, портнова, ведтметчука відправлять скоро. Рука руку миє
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06.07.2022 20:58 Відповісти
скільки цієї рашистської нечисті легітимізувалось в Україні,це нереально навіть уявити. Таке враження, що ця нечисть скрізь. а як це побороти без жорсткої політичної волі ніхто не знає. Ці покидьки використовуючи брудні ФСБешні нафтодолари та корумпованість українських чинуш легітимізувались у всіх без винятку ключових сферах життєдіяльності України. Саме тому, в Україні на вищих державних посадах не зустрінеш українців, все погоджувалося з ГРУ та ФСБ.
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06.07.2022 14:32 Відповісти
так влада у олігархів, вони не вважають себе частиною України, не асоціюють себе з Українським народом хоч більшість з них родилася і виросла саме в Україні, тому і легітимізують тут рашистів. Знаєте в інших країнах теж олігархи є і навіть мафія але там навіть кримінал пишається своєю батьківщиною і своєю нацією. А ці, як і русскіє нікого і нічого не поважають, крім сили, не вірять в жодного Бога, тільки у владу і гроші, у них немає батьківщини. Абсолютно відірвані.
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06.07.2022 19:30 Відповісти
Каже, що зосередиться на "служінні" упц фсб Ці новітні штирліці геть не паляться
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06.07.2022 14:38 Відповісти


- Скажите, Новинский, чем вы намерены заняться, уйдя из политики?

- Совершу паломничество по церквям УПЦ ФСБ, - ответил **** Православная и задумался, а не сболтнул ли он лишнего...
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06.07.2022 17:54 Відповісти
**** православна гори в аду!!
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06.07.2022 14:59 Відповісти
Готовиться свалить по тихому !!!! Ця потвора повинна сидіти на параші !!!!
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06.07.2022 15:25 Відповісти
Простели йому доріжку
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06.07.2022 21:00 Відповісти
Представители Православной церкви Украины и Украинской православной церкви Московского патриархата провели встречу для преодоления раскола.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра культуры и информационной политики Александра Ткаченко в Facebook.
Встреча прошла 5 июля в Софии Киевской. Министр называет ее "исторической" и уверяет, что "лед тронулся".
По словам Ткаченко, украинское духовенство должно преодолеть конфликты и разделение. Он считает, что переговоры ПЦУ и УПЦ - это "начало нового, мудрого, сильного пути наших церквей ради свободного и мирного будущего Украины". он что-то знает
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06.07.2022 16:08 Відповісти
а можливо щось зробити, щоб сатанат РПЦ-КДБ якнайшвидше вiдправився по курсу

рашистського крейсера?


всi православнi України-Русi до ПЦУ!


https://www.rbc.ua/static/img/1/_/1___5293_650x410.jpg

https://biz.censor.net/comments/locate/3352434/0192138c-d64b-71be-b8b5-d9db0355b896 Відповісти Видалити
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06.07.2022 16:32 Відповісти
Збіговисько!!!
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06.07.2022 18:57 Відповісти
Кацапские сатанисты встречаются с Православной церковью Украины для преодоления раскола?

А бенина ***** Ткаченко это активно продвигает?

PS. "РБК-Украина" - это "РосБизнесКонсалтинг-Украина"
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06.07.2022 17:41 Відповісти
Аналювати громадянство та націоналізувати майно.
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06.07.2022 16:40 Відповісти
Лідор ним не цікавиться. ЗЕпоц такий як і він
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06.07.2022 17:46 Відповісти
Грабує країну,керує фсбешним маасковським патріархатом,нищив підприємства,привів війну і всього лиш йде з деп.А піди і застрелися,будь мужиком,покажи приклад х..йлу і всім урко-олігархам.
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06.07.2022 18:58 Відповісти
чого йому стрілятися він впевнений що нє митьем так катаньєм.
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06.07.2022 19:32 Відповісти
Амстор в Кременчуге принадлежал компании которая подконтрольна этому поцу ... что то жареным запахло для этой шоблы настала пора сваливать...
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06.07.2022 19:19 Відповісти
З яких міркувань його так назвали на кшталт Arm store, у перекладі склад (магазин) зброї?
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06.07.2022 21:06 Відповісти
Смотрящий за московською церквою в Україні. Буде все робити щоб московські попи не втратили впливу.
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06.07.2022 19:56 Відповісти

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