Мільярдер Новинський вирішив скласти повноваження народного депутата

Підприємець і мільярдер Вадим Новинський подав до Верховної Ради заяву про складення депутатських повноважень.

Про це повідомляється на офіційній сторінці Новинського у мережі Facebook.

Він нагадав, що обирався до Верховної Ради у 2019 році від мажоритарного округу, розташованого в окупованому нині Маріуполі.

"Я прийняв рішення скласти повноваження народного депутата України та зосередитись на гуманітарних проєктах, на розвитку національної економіки, служінні Українській православній церкві та на відновленні зруйнованих храмів", – йдеться у заяві депутата.

Новинський є співвласником найбільшого металургійного холдингу "Метінвест" разом з Рінатом Ахметовим, йому належить одна з найбільших українських газодобувних компаній Enwell Energy, а також бізнес у сфері нерухомості та суднобудування.

За даними української редакції Forbes, статки Новинського у 2021 році оцінювалися у $1,4 млрд, він займав 8 місце у списку найбагатших українців.