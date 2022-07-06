Відбудова Маріуполя коштуватиме понад $14 мільярдів, – міський голова

Відбудова зруйнованого окупантами Маріуполя коштуватиме понад $14 млрд, його повне відновлення займе 7-10 років.

Про це розповів мер міста Вадим Бойченко, передає пресслужба Маріупольської міської ради.

За його словами, через війну у місті знищено чи пошкоджено 1356 багатоповерхових будинків. Також розбомблено 40% приватних будинків, більшість із яких не підлягають реконструкції.

Тож, зазначив Бойченко, у планах – будівництво нових об’єктів. Експерти попередньо оцінюють вартість відновлення інфраструктури у понад $14 млрд для проживання там 220 тисяч людей. Остаточна цифра буде названа після оцінки зруйнованих будинків після деокупації.

Водночас мер Маріуполя додав, що про готовність допомагати у відбудові вже заявив Європейський інвестиційний банк та великий український бізнес.

"Співпрацюємо з різними експертами з міст, які були зруйновані під час Другої світової війни. Це Гданськ, Варшава, Дрезден, Роттердам. Вивчаємо їх досвід відбудови. Сподіваємося, що у "плані Маршала" для всієї країни буде окремий розділ для Маріуполя...Вірю, спільно ми відродимо Маріуполь та зробимо його ще кращим", – наголосив Бойченко.

Як повідомлялося, міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов заявив, що Україні внаслідок російської агресії завдано збитків на $95,5 млрд.