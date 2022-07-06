Запаси газу в українських сховищах перевищили 11 мільярдів кубометрів, – Оператор ГТС

Запаси природного газу у підземних сховищах (ПСГ) України на початок липня перевищують 11 млрд кубометрів.

Про це під час брифінгу повідомив голова "Оператора ГТС України" Сергій Маконон, передає Інтерфакс-Україна.

"Зараз у підземках трохи більше 11 млрд куб. м газу", – сказав він.



За його оцінкою, паралельно із закачуванням газу внутрішнього видобутку Україні необхідно додатково імпортувати ще близько 3-4 млрд куб. м у межах підготовки до опалювального сезону. Наразі імпорт газу в невеликих обсягах здійснюється з боку Польщі, Словаччини та Угорщини.



Макогон також повідомив, що зараз оператор працює над розширенням можливостей імпорту газу за трансбалканським напрямом – доступом до LNG-терміналів у Туреччині та Греції.



"Там зараз дуже позитивна динаміка щодо азербайджанського газу і ми активно працюємо, щоб українські трейдери мали можливість купувати газ цим маршрутом", – зазначив він.



Як повідомлялося, Кабінет міністрів доручив до початку майбутнього опалювального сезону забезпечити запаси газу в ПСГ обсягом 19 млрд куб. м.