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Запаси газу в українських сховищах перевищили 11 мільярдів кубометрів, – Оператор ГТС

газ

Запаси природного газу у підземних сховищах (ПСГ) України на початок липня перевищують 11 млрд кубометрів.

Про це під час брифінгу повідомив голова "Оператора ГТС України" Сергій Маконон, передає Інтерфакс-Україна. 

"Зараз у підземках трохи більше 11 млрд куб. м газу", – сказав він.

За його оцінкою, паралельно із закачуванням газу внутрішнього видобутку Україні необхідно додатково імпортувати ще близько 3-4 млрд куб. м у межах підготовки до опалювального сезону. Наразі імпорт газу в невеликих обсягах здійснюється з боку Польщі, Словаччини та Угорщини.

Макогон також повідомив, що зараз оператор працює над розширенням можливостей імпорту газу за трансбалканським напрямом – доступом до LNG-терміналів у Туреччині та Греції.

"Там зараз дуже позитивна динаміка щодо азербайджанського газу і ми активно працюємо, щоб українські трейдери мали можливість купувати газ цим маршрутом", – зазначив він.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів доручив до початку майбутнього опалювального сезону забезпечити запаси газу в ПСГ обсягом 19 млрд куб. м. 

Автор: 

газ (7906) сховище (54) Макогон Сергій (60) Оператор ГТС (451)


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