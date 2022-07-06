Україна може зібрати майже 70 мільйонів тонн зернових та олійних, – УЗА

У цьому році Україна може отримати 69,4 м млн тонн зернових та олійних з площі близько 19,1 млн га.

Про це повідомляє Українська зернова асоціація. Раніше УЗА прогнозувала урожай на рівні 66,5 млн тонн.

Зазначається, що експорт з України при цьому може сягнути 31,5 млн тонн за умови суттєвого збільшення пропускної здатності переходів на кордонах України. В умовах нинішньої пропускної спроможності, Україна може розраховувати на обсяг близько 25-30 млн тонн в 2022/2023 маркетинговому році.

Окрім того, перехідні залишки з 2021/2022 маркетингового року склали близько 25,9 млн тонн, а в 2022/2023 МР за оптимістичними прогнозами можуть збільшитись до 36,6 млн тонн, а за песимістичними – близько 48 млн тонн.

Врожай пшениці в Україні цього року можемо очікувати на рівні 20,8 млн тонн, попри суттєво нижчий показник, аніж минулого року (33 млн тонн), проте цей обсяг втричі більший, аніж Україна споживає пшениці на рік. При цьому перехідні запаси пшениці минулого врожаю складають більше 10 млн тонн.

Експорт пшениці в 2022/2023 МР з врахуванням великих перехідних запасів може скласти близько 10 млн тонн пшениці.

Прогноз врожаю ячменю залишився без змін – 6,6 млн тонн (в 2021 – 10,1 млн тонн), а експорт в – на рівні 2 млн тонн. Врожай кукурудзи в новому сезоні можна очікувати на рівні 27,3 млн (в минулому році 37,6 млн тонн), при цьому експорт може скласти близько 10 млн тонн.

Урожай соняшнику можна очікувати на рівні 9 млн тонн (в 2021-му – 16,9 млн тонн), а експорт на рівні 6 млн тонн з врахування перехідних запасів з минулого сезону на рівні 5,8 млн т.

Врожай ріпаку прогнозується на рівні 1,65 млн тонн, при цьому експорт очікується на рівні 1,45 млн тонн. Врожай сої очікується на рівні 2,2 млн тонн, а експорт можна очікувати на рівні 1,8 млн тонн.

В УЗА наголосили, що загалом експорт зернових та олійних в 2022/2023 МР можна очікувати на зазначеному рівні, якщо Україна в умовах блокади чорноморських портів зможе збільшити пропускну здатність інших логістичних напрямків вдвічі, зокрема й залізничних переходів на кордонах з країнами ЄС.

Розблокування українських портів та забезпечення безпеки мореплавства в Чорному морі є єдиним шляхом швидко та ефективно відновити український експорт зерна до країн, які вкрай його потребують. Брак і дорожнеча продовольства може спричинити за оцінками ООН голод в багатьох бідних країнах світу, масові протести та заворушення, і як наслідок масову міграцію людей з країн Африки та Близького Сходу до ЄС, підсумували в УЗА.

Нагадаємо, в 2021 році Україна зібрала рекордний урожай зернових та олійний культур – понад 106 млн тонн.