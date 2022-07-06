ДБР викрило масштабний незаконний гральний бізнес, що працював під прикриттям правоохоронців

Працівники Державного бюро розслідувань викрили та припинили діяльність розгалуженої мережі підпільних гральних залів з азартними іграми, які працювали в Україні під прикриттям правоохоронців.

Про це повідомляє пресслужба ДБР.

За оперативною інформацією до 24 лютого 2022 року на території країни працювало близько 400 незаконних гральних закладів. Водночас після початку повномасштабної російської агресії вони ненадовго припинили свою роботу, але поступово знову почали відкриватися.

Зазначається, що найбільше активізувалися зали у Києві та Одесі. Місячний обіг гральних закладів лише у цих двох містах становив у середньому 300 млн грн.

"Підпільні заклади працювали у різних районах міст із забезпеченням суворої конспірації. Клієнтів підсаджували на азартні ігри, щоб вони ставали постійними відвідувачами та заохочували приводити нових. Власники бізнесу систематично платили працівникам правоохоронних органів задля безперешкодної незаконної діяльності", – йдеться у повідомленні.

ДБР провело понад 115 одночасних обшуків за місцями проживання організаторів незаконного бізнесу, офісах та працюючих гральних залах.

Під час обшуків вилучили понад 530 одиниць комп’ютерної техніки, "чорну" бухгалтерію, записи та інші речі та предмети, які вказують на незаконну діяльність гральних закладів. Також вилучено понад 7 млн грн у різних валютах.

Наразі вирішуються питання щодо повідомлення про підозру організаторам незаконної діяльності, а також працівникам правоохоронних органів.