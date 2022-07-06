ЄБРР отримав дозвіл на кредитування "Укрзалізниці" та компанії "Фармак"
Європейський банк реконструкції та розвитку отримав дозвіл від Євросоюзу на кредитування розвитку залізничної та фармакологічної галузей України на загальну суму до 70 млн євро.
Про це йдеться у повідомленні Єврокомісії.
Зазначається, що відповідну угоду від імені ЄС підписав виконавчий віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс на Конференції з відновлення України у Лугано.
Так, угода дозволить ЄБРР надати "Укрзалізниці" та фармкомпанії "Фармак" капітальні кредити на суму до 50 млн євро та 20 млн євро відповідно.
Наголошується, що це є частиною постійної підтримки ЄК міжнародним фінансовим установам, що дозволяє їм фінансувати компанії, які надають основні послуги в Україні.
"Завдяки нашій гарантії ми дозволяємо ЄБРР надати таку необхідну ліквідність "Укрзалізниці" та головному фармацевтичному виробнику в Україні. Ця підтримка є надзвичайно важливою для того, щоб українці й надалі мали доступ до життєво важливих послуг під час війни", – зазначили в Єврокомісії.
Раніше очільник "Укрзалізниці" Олександр Камишін заявив, що Світовий банк може виділити компанії $200 млн для розвитку пропускної здатності експорту зерна.
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