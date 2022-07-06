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Австрія почала процес виведення "Газпрому" з найбільшого газосховища країни

газпром,нафтогаз,зеркаль

Австрія почала процес виведення російської енергетичної компанії "Газпром" з її великого газового сховища поблизу Зальцбурга через систематичне незаповнення своєї частини потужностей.

Про це під час пресконференції повідомила міністерка енергетики Леонора Гевесслер, передає Reuters.

"Якщо клієнти не зберігають (газ), то потужності потрібно передати іншим. Це критична інфраструктура. Вона нам потрібна зараз у такій кризі. Саме це зараз відбувається у випадку з "Газпромом" і його сховищами "Хайдах", – заявила вона.

За словами австрійського канцлера Карла Нехаммера, що сховище буде передано іншим енергетичним компаніям, водночас Австрія також ним буде користуватися.

У травні уряд Австрії попередив "Газпром", що якщо компанія не заповнюватиме сховище газом, то його передадуть іншим компаніям. 1 липня набуло чинності законодавство, яке дозволяє це зробити.

Сховище "Хайдах" – найбільше в Австрії і друге за величиною в Центральній Європі.

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Австрія (319) газ (7906) Газпром (2553) росія (14111)


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