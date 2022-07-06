Російський "Тінькофф Банк" призупинив вихідні SWIFT-перекази

Російський "Тінькофф Банк" з 6 липня до 1 жовтня тимчасово припиняє проведення вихідних SWIFT-переказів у всіх валютах, включаючи долари.

Про це пише російський Forbes із посиланням на повідомлення банку.



Зазначається, що банк довгий час боровся за те, щоб SWIFT-перекази залишалися комфортним способом переказу грошей. Але через західних партнерів його зусиль виявилося недостатньо.

Раніше клієнти банку скаржилися на те, що їхні SWIFT-перекази зависли в обробці.

"Тінькофф Банк" також пообіцяв, що направить на благодійність усі гроші, які отримав у вигляді комісій із валютних рахунків та переказів.

Як повідомлялося, у червні "Тінькофф-банк" запровадив комісію на вхідні SWIFT-перекази в доларах, євро та фунтах у розмірі 3% від суми переказу. Водночас розмір комісії становив не менше 200 умовних одиниць і не більше суми переказу. Також банк підвищив мінімальну суму SWIFT-переказу до $20 тис. Це назвали вимушеним заходом, пов'язаним з обмеженнями іноземних банків.

Як повідомлялося, Євросоюз у рамках санкцій відключив від SWIFT сім російських банків, у тому числі ВТБ, Банк "Росія", "Открытие" та "Сбєрбанк". "Тінькофф Банк" до списку не увійшов, проте раніше у банку заявляли, що терміни очікування переказів у нього було збільшено. Через це банк відмовився від переказів у євро.