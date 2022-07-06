Найбільший у Росії завод із виробництва свинцю призупинив роботу через неможливість експорту

Найбільший у Росії завод із виробництва вторинного свинцю призупинив роботу.

Про це повідомляє "Комерсант" із посиланням на компанію та джерела на ринку.

За даними видання, причина – повне припинення експорту: за півтора місяці Мінпромторг так і не видав жодної ліцензії на вивезення металу, а внутрішній попит на нього вкрай низький.

Зазначається, що з аналогічних причин декілька інших підприємств також готуються до закриття або йдуть у ремонти.

"Фрегат" щорічно випускає до 40 тис. тонн свинцю та сплавів, тобто близько чверті всього обсягу виробництва цього металу в РФ. За п'ять місяців 2022 завод випустив близько 17 500 тонн.

Із 15 травня по 15 листопада виробники свинцю зобов'язані отримувати ліцензію на експорт необробленого металу, пише видання. Постачальник повинен подати ліцензію на збір, утилізацію, обробку та знешкодження старих свинцево-кислотних акумуляторів ОСКАБ (сировина для виробництва свинцю).

Проте завод не може мати ліцензії одразу на всі види діяльності з ОСКАБ. Мінпромторг хотів за допомогою ліцензування подолати кустарні переробники ОСКАБ.

"Поки що припинення роботи розраховане на один місяць. Дивитимемося, що буде далі з ліцензуванням. Шукатимемо ринки збуту", – кажуть у "Фрегаті".

У Росії виробляється близько 200 тис. тонн вторинного свинцю на рік. Левова частка свинцю продається за кордон, хоча на світовому ринку частка РФ становить близько 6%. У 2021 році на експорт пішло 127,3 тис. тонн свинцю, майже половину обсягу купили країни ЄС та Швейцарія.

За словами джерел видання, ЄС не відмовлявся від російського металу, експорт зупинився тільки через проблеми з видачею ліцензій. Але, відповідно до п'ятого пакету санкцій, ЄС заборонить купувати російський свинець з 10 липня.



Російський Мінпромторг пропонував російським заводам шукати нових партнерів серед дружніх країн, кажуть співрозмовники газети. Однак без ліцензії на експорт та без розуміння дати та обсягу постачання вести переговори з новими покупцями безглуздо, кажуть учасники ринку.

Серед перспективних напрямів – Туреччина (у 2021 року купила близько 7,5% обсягу російського експорту), Китай та Гонконг (4,2%), Сербія (1,9%).

На думку експертів, заборона на експорт свинцю була викликана побоюваннями його дефіциту.

Свинець активно використовується у військовому машинобудуванні та в патронній промисловості