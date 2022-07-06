Росія зупинила експорт нафти з Казахстану після пропозиції Токаєва для Європи

У Новоросійську суд на місяць припинив діяльність Каспійського трубопровідного консорціуму (КТК). Через КТК експортується значна частина нафти із Казахстану.

Про це повідомляє Радіо Азаттик.



Підставою для рішення суду називають перевірку 6 травня, під час якої Роскомнадзор виявив екологічні порушення на виробничих об'єктах КТК.



За результатами перевірки виявлено кілька документарних порушень за планом ліквідації аварійних розливів нафти.

КТК – основний експортний маршрут для казахстанської нафти, на неї припадає понад 80% від обсягів, що прокачуються трубопроводом. Потужність трубопроводу – 67 млн тонн нафти на рік.

Зазначимо, що це сталося після того, як президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв провів телефонну розмову з президентом Європейської Ради Шарлем Мішелем. Тоді Токаєв висловив стурбованість через загрози енергетичній безпеці у світі. Казахстан, за його словами, готовий використати свій вуглеводневий потенціал з метою стабілізації ситуації на світових та європейських ринках.

Нагадаємо, що раніше Росія вже обмежувала відвантаження нафти з Казахстану через порт в Новоросійську на узбережжі Чорного моря. Офіційна причина – роботи з знешкодження торпед і мін часів Другої світової війни, що не розірвалися. Роботи з розмінування були призначені на 20 червня і мали тривати до кінця місяця.

Але тоді це сталося після заяв президента Казахстану Касим-Жомарта Токаєва в межах економічного форуму ПМЕФ в Санкт-Петербурзі щодо невизнання незалежності так званих "Л/ДНР". 17 червня під час спільної дискусії з президентом РФ Владіміром Путіним він заявив, що не визнаватиме незалежність окупованих Росією українських територій, назвавши "ДНР"та "ЛНР" квазідержавними утвореннями.