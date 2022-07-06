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Новини
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Росія зупинила експорт нафти з Казахстану після пропозиції Токаєва для Європи

токаев,токаєв

У Новоросійську суд на місяць припинив діяльність Каспійського трубопровідного консорціуму (КТК). Через КТК експортується значна частина нафти із Казахстану.

Про це повідомляє Радіо Азаттик.

Підставою для рішення суду називають перевірку 6 травня, під час якої Роскомнадзор виявив екологічні порушення на виробничих об'єктах КТК.

За результатами перевірки виявлено кілька документарних порушень за планом ліквідації аварійних розливів нафти.

КТК – основний експортний маршрут для казахстанської нафти, на неї припадає понад 80% від обсягів, що прокачуються трубопроводом. Потужність трубопроводу – 67 млн тонн нафти на рік.

Зазначимо, що це сталося після того, як президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв провів телефонну розмову з президентом Європейської Ради Шарлем Мішелем. Тоді Токаєв висловив стурбованість через загрози енергетичній безпеці у світі. Казахстан, за його словами, готовий використати свій вуглеводневий потенціал з метою стабілізації ситуації на світових та європейських ринках.

Нагадаємо, що раніше Росія вже обмежувала відвантаження нафти з Казахстану через порт в Новоросійську на узбережжі Чорного моря. Офіційна причина – роботи з знешкодження торпед і мін часів Другої світової війни, що не розірвалися. Роботи з розмінування були призначені на 20 червня і мали тривати до кінця місяця. 

Але тоді це сталося після заяв президента Казахстану Касим-Жомарта Токаєва в межах економічного форуму ПМЕФ в Санкт-Петербурзі щодо невизнання незалежності так званих "Л/ДНР". 17 червня під час спільної дискусії з президентом РФ Владіміром Путіним він заявив, що не визнаватиме незалежність окупованих Росією українських територій, назвавши "ДНР"та "ЛНР" квазідержавними утвореннями.

Автор: 

Казахстан (339) нафта (4754) росія (14111)


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Топ коментарі
+11
Плешивый выродок хочет ввергнуть евросоюз в энергетический голод. Старается моль. Но войну они все равно глобально проиграют и страна далеко отстанет в развитии от запада.
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06.07.2022 14:12
+9
Как можно вести дела с таким истеричный дураком как путин? Неужели в Европе не понимают, что это провальный бизнес для них?
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06.07.2022 14:17
+8
Ждём воя про казахобандеровцев, неонацистский режим в Казахстане, и конечно про исконно расеянские земли......
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06.07.2022 15:35
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Плешивый выродок хочет ввергнуть евросоюз в энергетический голод. Старается моль. Но войну они все равно глобально проиграют и страна далеко отстанет в развитии от запада.
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06.07.2022 14:12 Відповісти
Тогда той "страны" уже не будет. Недоимперия склеит ласты и будет несколько независимых государств.
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06.07.2022 20:24 Відповісти
Казахстан, за його словами, готовий використати свій вуглеводневий потенціал з метою стабілізації ситуації на світових та європейських ринках.

В рузкамірє дії, спрямовані на стабілізацію того, що рашковани намагаються дестабілізувати, кваліфікуються як русафобія і нацизьм
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06.07.2022 14:15 Відповісти
Руцьке хотят сами родавать газ и нефть Европе, но другим этого делать нельзя типа
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06.07.2022 14:19 Відповісти
Как можно вести дела с таким истеричный дураком как путин? Неужели в Европе не понимают, что это провальный бизнес для них?
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06.07.2022 14:17 Відповісти
Власти Казахстана совершили чудовищную ошибку, направив основной поток своей нефти через Россию. Трубопровод КТК является основным источником дохода страны, и его закрытие грозит парализовать экономику. Годами общественность указывала властям на необходимость интеграции с более адекватными странами ЕС, США и Турции, но была проигнорирована. Вместо этого власти усиливали интеграцию в ЕАЭС и жестоко поплатились за это. Теперь есть угроза, что Казахстан выполнит любые требования Путина ради открытия трубопровода.
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06.07.2022 14:45 Відповісти
Что мне подсказывает, что если они пошли на этот ход, за который явно ожидалась ответка, то у них есть какой то план )))))
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06.07.2022 15:36 Відповісти
Китай ?
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07.07.2022 16:47 Відповісти
ту помилку навіть Німеччина зробила, узалежніли свою економіку від поставок з рф.
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06.07.2022 19:35 Відповісти
Шизоїд затягне всіх, весь регіон разом з собою в сраку - маргіналізує в "білу африку", мугабе кончене.
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06.07.2022 15:17 Відповісти
Ждём воя про казахобандеровцев, неонацистский режим в Казахстане, и конечно про исконно расеянские земли......
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06.07.2022 15:35 Відповісти
совпадение ???? не думаю
///
06.07.22. На одном из крупнейших нефтяных месторождений Казахстана произошел взрыв: есть жертвы и раненые

На одном из крупнейших нефтяных месторождений Казахстана "Тенгиз" 6 июля произошел взрыв, в результате чего двое работников погибли, еще трое госпитализированы.
Об этом сообщает Радио Азаттык со ссылкой на местную полицию.

В то же время СМИ отмечают, что произошло это после того, как 15 июня в ходе Петербургского международного экономического форума президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сообщил, что Казахстан присоединился к санкциям против Российской Федерации и заявил о готовности их соблюдать.

Шахта "Тенгиз" расположена в 120 километрах от Кульсары и в 340 километрах от Атырау. Компания "Тенгизшевройл", которой она принадлежит, работает в Казахстане с 1993 года.
К нефтеперерабатывающего концерна "Тенгизшевройл" входят Chevron (доля 50%), ExxonMobil Kazakhstan Ventures Inc (25%), казахстанский "КазМунайГаз" (20%) и LUKArco (5%).

Треть нефти, добываемой в Казахстане, поступает с моря.
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06.07.2022 16:14 Відповісти
Докі бідолашна рассея у колі ворогів відчайдушно пробує подолати українській фашизм, у Казахстані плодяться та розмножуються новостворені потомки рейха.
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06.07.2022 17:37 Відповісти

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