Росія зупинила експорт нафти з Казахстану після пропозиції Токаєва для Європи
У Новоросійську суд на місяць припинив діяльність Каспійського трубопровідного консорціуму (КТК). Через КТК експортується значна частина нафти із Казахстану.
Про це повідомляє Радіо Азаттик.
Підставою для рішення суду називають перевірку 6 травня, під час якої Роскомнадзор виявив екологічні порушення на виробничих об'єктах КТК.
За результатами перевірки виявлено кілька документарних порушень за планом ліквідації аварійних розливів нафти.
КТК – основний експортний маршрут для казахстанської нафти, на неї припадає понад 80% від обсягів, що прокачуються трубопроводом. Потужність трубопроводу – 67 млн тонн нафти на рік.
Зазначимо, що це сталося після того, як президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв провів телефонну розмову з президентом Європейської Ради Шарлем Мішелем. Тоді Токаєв висловив стурбованість через загрози енергетичній безпеці у світі. Казахстан, за його словами, готовий використати свій вуглеводневий потенціал з метою стабілізації ситуації на світових та європейських ринках.
Нагадаємо, що раніше Росія вже обмежувала відвантаження нафти з Казахстану через порт в Новоросійську на узбережжі Чорного моря. Офіційна причина – роботи з знешкодження торпед і мін часів Другої світової війни, що не розірвалися. Роботи з розмінування були призначені на 20 червня і мали тривати до кінця місяця.
Але тоді це сталося після заяв президента Казахстану Касим-Жомарта Токаєва в межах економічного форуму ПМЕФ в Санкт-Петербурзі щодо невизнання незалежності так званих "Л/ДНР". 17 червня під час спільної дискусії з президентом РФ Владіміром Путіним він заявив, що не визнаватиме незалежність окупованих Росією українських територій, назвавши "ДНР"та "ЛНР" квазідержавними утвореннями.
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06.07.22. На одном из крупнейших нефтяных месторождений Казахстана произошел взрыв: есть жертвы и раненые
На одном из крупнейших нефтяных месторождений Казахстана "Тенгиз" 6 июля произошел взрыв, в результате чего двое работников погибли, еще трое госпитализированы.
Об этом сообщает Радио Азаттык со ссылкой на местную полицию.
В то же время СМИ отмечают, что произошло это после того, как 15 июня в ходе Петербургского международного экономического форума президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сообщил, что Казахстан присоединился к санкциям против Российской Федерации и заявил о готовности их соблюдать.
Шахта "Тенгиз" расположена в 120 километрах от Кульсары и в 340 километрах от Атырау. Компания "Тенгизшевройл", которой она принадлежит, работает в Казахстане с 1993 года.
К нефтеперерабатывающего концерна "Тенгизшевройл" входят Chevron (доля 50%), ExxonMobil Kazakhstan Ventures Inc (25%), казахстанский "КазМунайГаз" (20%) и LUKArco (5%).
Треть нефти, добываемой в Казахстане, поступает с моря.