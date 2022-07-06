Угорщина не може відмовитися від російської нафти, – очільник МЗС

У найближчі кілька років Угорщина фізично не зможе знайти заміну нафти та газу з РФ.

Про це CNN заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто, передає Інтерфакс-Україна.



"Питання у тому, чи можемо ми замінити російські газ і нафту для роботи в країні. Наразі наша відповідь – ні. Не тому, що ми не хочемо, а тому, що це фізично неможливо", – сказав він в інтерв'ю телеканалу.

Він пояснив, що саме тому Угорщина попросила про виключення країни з нафтового ембарго ЄС.



За словами Сійярто, "щоб поміняти канали постачання, необхідно кілька років – п'ять-шість-сім років – і багато грошей".

Як повідомлялося, 3 червня Євросоюз запровадив шостий пакет санкцій проти Росії у відповідь на агресію проти України. Зокрема, ЄС заборонив закупівлю, імпорт або перевезення сирої нафти та деяких нафтопродуктів з Росії до ЄС. Поступова відмова від російської сирої нафти триватиме від 6 місяців, від нафтопродуктів – до 8 місяців.

Водночас ембарго не поширюватиметься на імпорт нафти трубопроводами. Це виключення було зроблене на вимогу Угорщини та інших країн, які не мають виходу до моря та отримують нафту через нафтопровід "Дружба".